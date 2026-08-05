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Quantia arrecadada pelo leilão de Neymar iguala recorde; veja valor

Com prêmios fora do futebol, evento empata com a maior marca da história e beneficia milhares de crianças e adolescentes

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
05/08/2026 19:39
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Neymar Jr. durante o leilão do seu instituto, em São Paulo.
Neymar Jr. durante o leilão do seu instituto, em São Paulo - (Foto: divulgação / Instituto Neymar Jr.)

O leilão beneficente realizado pelo craque Neymar, na noite da última segunda-feira (3), marcou a sexta edição do evento, reunindo celebridades, jornalistas, fotógrafos e convidados. Por englobar itens de diversas modalidades além do futebol, a noite arrecadou mais de R$ 21 milhões, de acordo com o blog do Juca Kfouri, no UOL. O valor iguala o recorde histórico da edição de 2024.

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Ao todo, o montante milionário arrecadado nesta edição de 2026 será destinado ao desenvolvimento social por meio de iniciativas voltadas à educação, ao esporte, à cultura e à saúde promovidas pelo Instituto Neymar Jr. Atualmente, a instituição atende diariamente cerca de 3 mil crianças e adolescentes, impactando mais de 10 mil pessoas.

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Sexta edição do leilão promovido pelo Instituto Neymar Jr.
Sexta edição do leilão promovido pelo Instituto Neymar Jr. - (Foto: divulgação / Instituto Neymar Jr.)

Leilão englobou itens de diferentes modalidades

Criada em 2015, a iniciativa promovida pela família de Neymar chegou à sua sexta edição, leiloando 17 itens e experiências exclusivas. Entre os prêmios disputados estavam um fim de semana na mansão do camisa 10, em Mangaratiba (RJ), encontros com Ronaldo Fenômeno e um lote especial voltado para os fãs de artes marciais.

O evento também se destacou pela variedade de modalidades representadas fora dos gramados. Uma das experiências envolvia o tenista João Fonseca, incluindo uma raquete autografada pelo atleta.

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Os convidados também puderam arrematar vivências nos bastidores do Rio Open, com direito a uma partida na quadra oficial, além de acesso ao Grid House Miami Experience para o GP de Miami de 2027. Outro grande destaque da noite foi o cetro em homenagem a Pelé, arrematado por R$ 1,2 milhão.

O Instituto Projeto Neymar Jr. (INJR) é uma associação civil sem fins lucrativos que tem por objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social. Inaugurada em dezembro de 2014, a instituição atende atualmente jovens com idades entre 7 e 17 anos, impactando mais de 12 mil pessoas no total.

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