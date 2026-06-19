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Torcedores enlouquecem em Brasil x Haiti: 'Gol do Flamengo'

Dupla rubro-negra cria gol brasileiro na Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 22:39
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Vini Jr comemora gol em Brasil x Haiti pela Copa do Mundo (Foto: Angela WEISS / AFP)
Vini Jr comemora gol em Brasil x Haiti pela Copa do Mundo (Foto: Angela WEISS / AFP)

O Brasil venceu o primeiro tempo do confronto contra o Haiti por 3 a 0, desta sexta-feira (19), nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O terceiro gol da Seleção Brasileira foi protagonizado por uma jogada da dupla Lucas Paquetá e Vinícius Jr. O fato fez torcedores do Flamengo enlouquecerem nas redes sociais.

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    O lance aconteceu aos 47 minutos, o camisa 20 conseguiu acertar um lançamento na medida para o atacante. Com sua velocidade característica, Vini Jr chegou na bola antes do zagueiro adversário e tocou com qualidade na saída do goleiro Placide para marcar.

    Nas redes sociais, torcedores do Flamengo chamaram atenção para o fato do gol ter tido dois jogadores das categorias de base do clube. Veja a repercussão abaixo:

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    ➡️ Lance de Raphinha em Brasil x Haiti gera revolta: 'Não tem cabimento'

    Vini Jr marcou em Brasil x Haiti pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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