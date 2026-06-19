Torcedores enlouquecem em Brasil x Haiti: 'Gol do Flamengo' Dupla rubro-negra cria gol brasileiro na Copa do Mundo

O Brasil venceu o primeiro tempo do confronto contra o Haiti por 3 a 0, desta sexta-feira (19), nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O terceiro gol da Seleção Brasileira foi protagonizado por uma jogada da dupla Lucas Paquetá e Vinícius Jr. O fato fez torcedores do Flamengo enlouquecerem nas redes sociais.

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➡️ Neymar faz postagem nas redes sociais durante Brasil x Haiti na Copa do Mundo

O lance aconteceu aos 47 minutos, o camisa 20 conseguiu acertar um lançamento na medida para o atacante. Com sua velocidade característica, Vini Jr chegou na bola antes do zagueiro adversário e tocou com qualidade na saída do goleiro Placide para marcar.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo chamaram atenção para o fato do gol ter tido dois jogadores das categorias de base do clube. Veja a repercussão abaixo:

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➡️ Lance de Raphinha em Brasil x Haiti gera revolta: 'Não tem cabimento'

Paqueta, Vini Jr



gol do Flamengo — Broca (@alexcrfla) June 20, 2026

assistência do paquetá pro gol do vini jr? flamengo. — pereira (@crflpereira) June 20, 2026

Gol do Flamengo



Lucas Paquetá + Vinicius Junior — Douglas Brasil (@odouglasbrasil) June 20, 2026

ASSISTÊNCIA DO PAQUETÁ E GOL DO VINI JR



AQUI É FLAMENGO PRA CARALHO PORRA — røh៹⁷ (@jeonzcity) June 20, 2026

Jogada é gol dos Crias do Flamengo. Passe do Paquetá e gol do Vini destruiu nesse primeiro tempo. — Pablo Rua (@PabloRaphaelRUA) June 20, 2026

Vini Jr marcou em Brasil x Haiti pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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