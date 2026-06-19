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Virginia nega affair com goleiro da Nigéria durante a Copa do Mundo

Influenciadora teve nome ligado ao nigeriano Maduka Okoye após imagens falsas circularem nas redes sociais

PorLance!São Paulo (SP)
19/06/2026 22:39
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Virginia foi assunto nas redes sociais após gol de Vini Jr contra Panamá (Foto: Reprodução)
Virginia foi assunto nas redes sociais após gol de Vini Jr contra Panamá (Foto: Reprodução)

Os rumores envolvendo Virginia Fonseca e o goleiro nigeriano Maduka Okoye ganharam força nas redes sociais nos últimos dias, mas a influenciadora tratou de encerrar as especulações. Por meio de sua assessoria, Virginia negou qualquer encontro com o jogador durante a Copa do Mundo de 2026 e afirmou que as imagens que circulam na internet foram manipuladas.

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    • A repercussão começou após perfis compartilharem supostos registros dos dois juntos nos bastidores do torneio. As publicações rapidamente viralizaram e alimentaram comentários sobre uma possível aproximação entre a influenciadora e o atleta da seleção da Nigéria.

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    Maduka Okoye tem sido um dos nomes mais comentados da Copa fora das quatro linhas. Mesmo sem protagonismo jogar, já que a Nigéria não se classificou ao Mundial, o goleiro chamou atenção nas redes sociais, onde acumula elogios de torcedores e ganhou visibilidade por sua aparência.

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    Diante da repercussão, a equipe de Virginia divulgou um posicionamento oficial para esclarecer o caso. Segundo a assessoria, as fotografias compartilhadas nas redes não são autênticas e não houve qualquer encontro entre a influenciadora e o jogador nigeriano durante a competição.

    Virginia está nos Estados Unidos acompanhando a Copa do Mundo a trabalho e tem mostrado aos seguidores os bastidores de sua cobertura do torneio. A empresária e influenciadora está produzindo conteúdo para o seu quadro no Domingão do Huck.

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    Os rumores surgem pouco mais de um mês após o fim do relacionamento entre Virginia e o atacante Vinicius Júnior. Desde então, a vida pessoal da influenciadora tem sido alvo frequente de especulações nas redes sociais, cenário que voltou a se repetir durante o Mundial. Ela, inclusive, recebeu flores no dia 12 de junho, quando é comemorado o dia dos namorados no Brasil, com direito a comentário de Vini Jr: um coração, aumentando a expectativa dos fãs sobre uma possível volta.

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