Atuação de João Pedro pelo Chelsea gera recados a Carlo Ancelotti: 'Absurdo' Brasileiro marcou três gols e deu uma assistência

O atacante João Pedro foi destaque da vitória do Chelsea sobre o Wanderers por 6 a 4, nesta terça-feira (28), em um amistoso de pré-temporada. Com apenas 27 minutos em campo, o brasileiro marcou três gols e deu uma assistência. O cenário fez torcedores relembrarem a ausência do atleta na Copa do Mundo de 2026.

➡️ Cucurella tatua rosto do treinador da Espanha e cumpre promessa após a Copa

O jogador do Chelsea ficou de fora da lista final do técnico Carlo Ancelotti para o Mundial. João Pedro chegou a participar do ciclo do treinador italiano para o torneio, mas acabou sendo descartado de última hora.

continua após a publicidade

Depois de mais uma atuação de gala pelos Blues, torcedores relembraram a decisão do comandante da Seleção Brasileira. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Está difícil! Narração não é meme…

Opinião impopular



Foi um erro absurdo não ter levado o João Pedro pra Copa do Mundo https://t.co/dBCIQU2FYL — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) July 28, 2026

A assistência do João Pedro no amistoso do Chelsea… pic.twitter.com/gVvc7ifmsy — DataFut (@DataFutebol) July 28, 2026

Joao Pedro channelled his inner Eden Hazard.



Thank you Ancelotti for letting him rest from Brazil and save his best football for Chelsea.pic.twitter.com/Fbj3UyoPUe — JnR (@CFCJnR) July 28, 2026

Tradução: "João Pedro canalizou seu Eden Hazard interior. Obrigado, Ancelotti, por deixá-lo descansar do Brasil e guardar seu melhor futebol para o Chelsea".

continua após a publicidade

João Pedro, do Chelsea, marcou um hat-trick em 10 minutos no primeiro jogo de pré-temporada



ele COM CERTEZA seria mais útil na Copa do Mundo que o Igor Thiago https://t.co/HLNDxCIcbH — Central do Braga (@CentralDoBrega) July 28, 2026

Joao Pedro after ancelotti left him out of World Cup squad pic.twitter.com/ICr4pJ6uLi — 🌊 (@Vintage_Cfc) July 28, 2026

Tradução: "João Pedro após Ancelotti deixá-lo fora do elenco da Copa do Mundo".

João Pedro vive boa fase

No Chelsea desde julho do ano passado, o brasileiro tem tido um impacto imediato no time azul de Londres. Desde que chegou ao clube, João Pedro assumiu o papel de "homem-gol" dos Blues. Em 53 jogos disputados, ele marcou 23 vezes.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Além disso, o atacante também tem mostrado uma característica de armador de jogadas. Até aqui, foram nove passes para gols de companheiros. Mesmo com o bom desempenho, João Pedro ficou de fora da lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em gols do futebol europeu! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.