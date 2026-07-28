Atuação de João Pedro pelo Chelsea gera recados a Carlo Ancelotti: 'Absurdo'
Brasileiro marcou três gols e deu uma assistência
O atacante João Pedro foi destaque da vitória do Chelsea sobre o Wanderers por 6 a 4, nesta terça-feira (28), em um amistoso de pré-temporada. Com apenas 27 minutos em campo, o brasileiro marcou três gols e deu uma assistência. O cenário fez torcedores relembrarem a ausência do atleta na Copa do Mundo de 2026.
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O jogador do Chelsea ficou de fora da lista final do técnico Carlo Ancelotti para o Mundial. João Pedro chegou a participar do ciclo do treinador italiano para o torneio, mas acabou sendo descartado de última hora.
Depois de mais uma atuação de gala pelos Blues, torcedores relembraram a decisão do comandante da Seleção Brasileira. Veja a repercussão abaixo:
➡️ Está difícil! Narração não é meme…
Opinião impopular— REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) July 28, 2026
Foi um erro absurdo não ter levado o João Pedro pra Copa do Mundo https://t.co/dBCIQU2FYL
A assistência do João Pedro no amistoso do Chelsea… pic.twitter.com/gVvc7ifmsy— DataFut (@DataFutebol) July 28, 2026
Joao Pedro channelled his inner Eden Hazard.— JnR (@CFCJnR) July 28, 2026
Thank you Ancelotti for letting him rest from Brazil and save his best football for Chelsea.pic.twitter.com/Fbj3UyoPUe
Tradução: "João Pedro canalizou seu Eden Hazard interior. Obrigado, Ancelotti, por deixá-lo descansar do Brasil e guardar seu melhor futebol para o Chelsea".
João Pedro, do Chelsea, marcou um hat-trick em 10 minutos no primeiro jogo de pré-temporada— Central do Braga (@CentralDoBrega) July 28, 2026
ele COM CERTEZA seria mais útil na Copa do Mundo que o Igor Thiago https://t.co/HLNDxCIcbH
Joao Pedro after ancelotti left him out of World Cup squad pic.twitter.com/ICr4pJ6uLi— 🌊 (@Vintage_Cfc) July 28, 2026
Tradução: "João Pedro após Ancelotti deixá-lo fora do elenco da Copa do Mundo".
João Pedro vive boa fase
No Chelsea desde julho do ano passado, o brasileiro tem tido um impacto imediato no time azul de Londres. Desde que chegou ao clube, João Pedro assumiu o papel de "homem-gol" dos Blues. Em 53 jogos disputados, ele marcou 23 vezes.
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Além disso, o atacante também tem mostrado uma característica de armador de jogadas. Até aqui, foram nove passes para gols de companheiros. Mesmo com o bom desempenho, João Pedro ficou de fora da lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.
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