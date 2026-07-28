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Atuação de João Pedro pelo Chelsea gera recados a Carlo Ancelotti: 'Absurdo'

Brasileiro marcou três gols e deu uma assistência

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 12:06
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João Pedro comemorando em amistoso pelo Chelsea
João Pedro foi destaque da vitória do Chelsea em amistoso de pré-temporada europeia

O atacante João Pedro foi destaque da vitória do Chelsea sobre o Wanderers por 6 a 4, nesta terça-feira (28), em um amistoso de pré-temporada. Com apenas 27 minutos em campo, o brasileiro marcou três gols e deu uma assistência. O cenário fez torcedores relembrarem a ausência do atleta na Copa do Mundo de 2026.

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O jogador do Chelsea ficou de fora da lista final do técnico Carlo Ancelotti para o Mundial. João Pedro chegou a participar do ciclo do treinador italiano para o torneio, mas acabou sendo descartado de última hora.

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Depois de mais uma atuação de gala pelos Blues, torcedores relembraram a decisão do comandante da Seleção Brasileira. Veja a repercussão abaixo:

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Tradução: "João Pedro canalizou seu Eden Hazard interior. Obrigado, Ancelotti, por deixá-lo descansar do Brasil e guardar seu melhor futebol para o Chelsea".

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Tradução: "João Pedro após Ancelotti deixá-lo fora do elenco da Copa do Mundo".

João Pedro vive boa fase

No Chelsea desde julho do ano passado, o brasileiro tem tido um impacto imediato no time azul de Londres. Desde que chegou ao clube, João Pedro assumiu o papel de "homem-gol" dos Blues. Em 53 jogos disputados, ele marcou 23 vezes.

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Além disso, o atacante também tem mostrado uma característica de armador de jogadas. Até aqui, foram nove passes para gols de companheiros. Mesmo com o bom desempenho, João Pedro ficou de fora da lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

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João Pedro comemora gol do Chelsea sobre o Aston Villa (Foto: Glyn KIRK / AFP)
João Pedro comemora gol do Chelsea sobre o Aston Villa (Foto: Glyn KIRK / AFP)

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