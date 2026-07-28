Calleri e Ferraresi disputam torneio de pôquer após rodada do Brasileirão Atacante do São Paulo e zagueiro do Botafogo participaram do BSOP Winter, em São Paulo, dias após Neymar marcar presença no evento

O BSOP Winter já teve a presença de Neymar em competições anteriores.

Calleri foi destaque no empate do São Paulo contra o Flamengo, e Ferraresi jogou na vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro.

Jonathan Calleri e Nahuel Ferraresi participaram do torneio BSOP Winter em São Paulo.

O atacante Jonathan Calleri, do São Paulo, e o zagueiro Nahuel Ferraresi, do Botafogo, marcaram presença nesta segunda-feira (27) no BSOP Winter, torneio de pôquer realizado em São Paulo. Os jogadores participaram da competição que contou com a presença de Neymar na semana passada.

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A participação de Calleri e Ferraresi no torneio de pôquer aconteceu logo após a rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante foi um dos destaques do São Paulo no empate por 1 a 1 com o Flamengo, no último domingo, no Maracanã. Ele marcou o gol tricolor aos 24 minutos do segundo tempo, deixando tudo igual após Léo Pereira abrir o placar para os cariocas.

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Já Ferraresi esteve em campo na vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão. O defensor venezuelano atuou durante toda a partida, enquanto o gol da equipe alvinegra foi marcado por Gabriel Justino, seu companheiro de zaga, ainda no primeiro tempo.

Antes de Calleri e Ferraresi, Neymar esteve em torneio de pôquer

O BSOP Winter tem reunido nomes conhecidos do futebol brasileiro. Na semana passada, Neymar disputou dois torneios da série realizada em São Paulo.

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O atacante participou inicialmente do Invitational de R$ 25 mil, avançando para o Dia 2 da competição. Após ser eliminado antes da faixa de premiação, voltou às mesas ao realizar um novo buy-in para disputar o torneio 1-Day High Roller, de R$ 10 mil.

Clubes voltam a campo apenas em agosto

Após a rodada do fim de semana, São Paulo e Botafogo terão um período sem compromissos oficiais antes da retomada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor ocupa a 12ª colocação, com 26 pontos, e volta a jogar no dia 8 de agosto, às 16h (de Brasília), diante do Grêmio, em Porto Alegre.

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Ferraresi pertence ao São Paulo e está emprestado ao Botafogo até o fim de 2026 (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

Já o Botafogo aparece na sétima posição, com 29 pontos, e enfrentará o Fluminense no mesmo dia, às 21h (de Brasília), no clássico carioca que será disputado no Nilton Santos.

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