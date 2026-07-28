Está difícil! Narração não é meme…
Entre gritos, bordões e conversas paralelas, a narração perdeu espaço para aquilo que realmente importa: explicar o jogo
Domingo. Você está com a família vendo seu time ou algum jogo na TV e/ou streaming e o narrador faz o brilhante comentário sobre um dos times que está perdendo: "O time tal está tentando empatar o jogo".
Veto a Pirlo por contrato com casa de apostas russa provoca crise na Itália
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Brilhante. Impressionante. Um time está perdendo e tenta empatar. Nunca vi disso em futebol. Kkkkk. Só rindo.
Essa é só uma das brilhantes participações que vi hoje acompanhando diversos jogos (como sempre faço). Tem mais: narrador e comentaristas conversam sobre tudo, contam episódios que viveram, mas nada de analisar o jogo. Falam, falam, falam e esquecem do jogo.
Há poucos dias, um narrador quase esqueceu de narrar um gol. Foi por detalhe que não virou meme. Assunto não falta. Análise que é bom, explicando as jogadas, antecipando movimentos dos técnicos e objetivos das equipes? Nada. Nada mesmo.
Em dois jogos dos muitos que vi, ninguém explicou por onde as equipes pretendiam atacar e como a outra equipe poderia se defender. Ninguém antecipou jogadas ou posicionamentos. Parece que estão ali para uma conversa entre amigos que mostre descontração.
Outras "pérolas" que ouvi: narrador diz que juiz marcou lateral, deu toda uma explicação e era falta, tendo que se explicar de novo. Ainda nem falei sobre gritos desnecessários e muitas outras "peripécias".
Não sou chato, mas me considero exigente e admito que, por conhecer um pouco de transmissão de futebol, fico chocado com o que estou vendo nas transmissões.
Narração de futebol para streaming ou para TV é complemento das imagens. Costumo dizer que só se admite construção de imagem quando é rádio, onde o ouvinte obviamente não está vendo a partida e precisa imaginar o lance.
O narrador não pode e não deve descrever o que já está sendo visto pelo espectador, não pode ser redundante. É preciso melhorar urgentemente a qualidade das transmissões e alguém tem que dizer isto. Então digo eu.
Não dá para ser uma gritaria generalizada, onde lateral vira quase gol, onde um passe vira "sensação". Óbvio que não sou contra dar emoção aos lances. Emoção é uma coisa. Gritar é outra.
Narradores excepcionais, como sempre tivemos no Brasil, sabem muito bem modular o tom e gritar nos momentos que realmente importam. Hoje parece que gritaria é o que vale, assim como expressões criadas ou salientadas, ou gritadas, para virar meme de internet ou corte para as redes sociais de quem narra.
Quero lembrar que o fã do futebol está sempre em primeiro lugar, e não os cortes ou memes.
Não sei como são feitas as avaliações atualmente e nem se as chefias têm condições reais (gente disponível, tempo etc.) ou critérios claros para avaliar, mas o resultado desses processos internos não está dando certo.
É hora de reavaliar e acompanhar muito de perto as equipes, criando conceitos e objetivos claros de melhoria.
Conversa não é narração.
Gritaria não é emoção.
➡️ Aposte em jogos do Flamengo
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Palmeiras domina ranking dos estrangeiros mais valiosos do BrasileirãoHá 2 minutos
São Paulo
Com zaga em crise, São Paulo aposta em Osorio e vê a fórmula Beraldo se repetirHá 2 minutos
Lancepédia
Por onde anda Léo Inácio, ex-meia do Flamengo?Há 39 minutos
Cruzeiro
Jogador, filho e irmão: a história de Zé Lucas, reforço do CruzeiroHá 47 minutos
Fluminense
Apesar de Thiago Silva, Fluminense volta a sofrer defensivamenteHá 52 minutos
Palmeiras
Palmeiras teve atuação defensiva 'fora do padrão' contra o Atlético-MG; veja númerosHá 57 minutos
Mais LANCE!