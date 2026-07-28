PVC pede fim de polêmica com impedimento semiautomático: 'Acreditar'
Nova tecnologia foi usada na 20ª rodada do Brasileirão
A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi disputada no último sábado (25) e domingo (26), marcou a estreia do uso da tecnologia do impedimento semiautomático. Apesar disso, o uso do novo recurso gerou polêmica. O comentarista Paulo Vinícius Coelho disparou contra as reclamações.
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A principal questão levantada pelos clubes e torcedores foi a ausência de transparência sobre o momento analisado pela tecnologia para determinar o impedimento. No soft, que foi adquirido pela CBF, não mostra o momento do toque na bola.
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Durante a programação do canal Uol Esportes, da última segunda-feira (27), Paulo Vinícius Coelho destacou a importância de se acreditar na tecnologia. Ele preferiu não entrar no debate das polêmicas e pontuou a importância da evolução do uso do recurso no futebol nacional.
— Não discuto as questões do impedimento semiautomático porque estamos evoluindo. Passamos 150 anos acreditando no bandeirinha e agora não acreditamos na tecnologia no primeiro dia dela. "Mas compraram o modelo errado". Calma. Tem que cobrar a evolução da tecnologia todo dia. Em alguma coisa precisamos acreditar; se não, acaba o futebol e vamos abrir um açougue — disse o comentarista.
Semiautomático no Brasileirão
A CBF começou com o uso da tecnologia revolucionária a partir da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos dez jogos, o recurso foi usado em três oportunidades. O cenário aconteceu em Santos x Chapecoense, para validar o primeiro gol da Chapecoense, em Bahia x Corinthians, para anular o gol de Alejo Véliz, e por fim, em Flamengo x São Paulo, onde anulou o gol de Samuel Lino.
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De todos os lances, o que mais teve repercusão foi o do confronto entre Flamengo e São Paulo, marcado pelo preciosismo do detalhe da posição de Wallace Yan no início da jogada. Na ocasião, o gol de Samuel Lino daria a vitória para a equipe rubro-negra nos minutos finais da partida.
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