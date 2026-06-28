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Argentinos reagem a possível semifinal contra o Brasil: 'Não me dá medo'

Seleções podem se enfrentar numa semifinal da Copa do Mundo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 05:50
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Matheus Cunha em ação no jogo do Brasil contra a Argentina no Monumental pelas Eliminatórias da Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Argentina e Brasil podem se enfrentar nas semifinais da Copa do Mundo. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Após a classificação da Inglaterra neste sábado (27), o caminho do Brasil até uma possível decisão ficou mais claro. A Seleção encara o Japão na segunda fase e, caso avance, pode enfrentar Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas. Nas quartas, a Inglaterra desponta como principal adversária, enquanto a Argentina aparece como possível rival na semifinal.

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    A possibilidade de um novo capítulo do maior clássico do futebol sul-americano já movimenta as redes sociais. Com o chaveamento da Copa do Mundo de 2026 praticamente definido, torcedores argentinos comentaram a chance de um confronto diante do Brasil em uma eventual semifinal do torneio.

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    Nas redes sociais, torcedores argentinos demonstraram confiança no desempenho da Albiceleste e minimizaram a possibilidade de enfrentar o Brasil.

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    Veja a repercussão:

    Tradução: A única seleção que mete um pouco de medo é a França. Não Portugal, Argentina, Inglaterra, Alemanha ou Brasil — nenhuma outra.

    Tradução: Eu diria para você pedir ao Brasil que seja feliz, porque esse será o Brasil da semifinal contra a Argentina.

    Tradução: É o mundial mais fácil da história, estou assim

    Tradução: Japão vence o Brasil e a Inglaterra

    Tradução: Mundial sonhando semi Argentina Brasil e final Portugal Argentina

    Tradução: Pô, a Argentina tá na Final... Que manteiga... Só Inglaterra ou Brasil nas semifinais podem fazer alguma coisa, e acho que nem eles chegam lá.

    Caminho do Brasil na Copa

    O Brasil enfrenta o Japão na segunda fase da Copa do Mundo. Se avançar, a equipe de Carlo Ancelotti terá pela frente o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega.

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    Nas quartas de final, a Inglaterra surge como principal adversária. Em caso de classificação de ambas as seleções, o confronto está previsto para Miami, no dia 11 de julho.

    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad/AFP)

    A eventual semifinal diante da Argentina ganhou força após Espanha, França e Alemanha terminarem seus grupos na liderança e ficarem do outro lado do chaveamento. Assim, qualquer encontro do Brasil com essas seleções só poderá acontecer em uma possível final do Mundial.

    Além disso, o Uruguai já foi eliminado da competição, enquanto a Itália sequer conseguiu vaga para a Copa do Mundo de 2026, deixando o caminho brasileiro sem outros campeões mundiais até uma eventual semifinal contra a Argentina.

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