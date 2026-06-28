Argentinos reagem a possível semifinal contra o Brasil: 'Não me dá medo' Seleções podem se enfrentar numa semifinal da Copa do Mundo

Após a classificação da Inglaterra neste sábado (27), o caminho do Brasil até uma possível decisão ficou mais claro. A Seleção encara o Japão na segunda fase e, caso avance, pode enfrentar Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas. Nas quartas, a Inglaterra desponta como principal adversária, enquanto a Argentina aparece como possível rival na semifinal.

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A possibilidade de um novo capítulo do maior clássico do futebol sul-americano já movimenta as redes sociais. Com o chaveamento da Copa do Mundo de 2026 praticamente definido, torcedores argentinos comentaram a chance de um confronto diante do Brasil em uma eventual semifinal do torneio.

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Nas redes sociais, torcedores argentinos demonstraram confiança no desempenho da Albiceleste e minimizaram a possibilidade de enfrentar o Brasil.

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Veja a repercussão:

La única selección que da miedito es Francia. Ni Portugal, ni Argentina, ni Inglaterra, ni Alemania, ni Brasil, nadie. — Davide (@Davide__69) June 28, 2026

Tradução: A única seleção que mete um pouco de medo é a França. Não Portugal, Argentina, Inglaterra, Alemanha ou Brasil — nenhuma outra.

Yo te diria que le pidas alegrias a Brasil porque esa sera la semi Argentina Brasil — Chino (@chinox_VR) June 27, 2026

Tradução: Eu diria para você pedir ao Brasil que seja feliz, porque esse será o Brasil da semifinal contra a Argentina.

Es el mundial más fácil de la historia estoy así pic.twitter.com/NZ5cKKMyr6 — Chh (@chhgzz) June 27, 2026

Tradução: É o mundial mais fácil da história, estou assim

Japón le gana a Brasil y a Inglaterra — n'tkuka (@kuka_lloralo) June 27, 2026

Tradução: Japão vence o Brasil e a Inglaterra

Mundial soñando semi Argentina Brasil y final Portugal Argentina — rodrigo yumha estay (@rodrigoyumha77) June 27, 2026

Tradução: Mundial sonhando semi Argentina Brasil e final Portugal Argentina

Ya Argentina está en la Final... Que mantequilla... Solo Inglaterra o Brasil en semi final pueden hacer algo, y creo que no les llega. — Knight of the Night. (@KNIGHT_LAWYER79) June 27, 2026

Tradução: Pô, a Argentina tá na Final... Que manteiga... Só Inglaterra ou Brasil nas semifinais podem fazer alguma coisa, e acho que nem eles chegam lá.

Caminho do Brasil na Copa

O Brasil enfrenta o Japão na segunda fase da Copa do Mundo. Se avançar, a equipe de Carlo Ancelotti terá pela frente o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega.

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Nas quartas de final, a Inglaterra surge como principal adversária. Em caso de classificação de ambas as seleções, o confronto está previsto para Miami, no dia 11 de julho.

Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad/AFP)

A eventual semifinal diante da Argentina ganhou força após Espanha, França e Alemanha terminarem seus grupos na liderança e ficarem do outro lado do chaveamento. Assim, qualquer encontro do Brasil com essas seleções só poderá acontecer em uma possível final do Mundial.

Além disso, o Uruguai já foi eliminado da competição, enquanto a Itália sequer conseguiu vaga para a Copa do Mundo de 2026, deixando o caminho brasileiro sem outros campeões mundiais até uma eventual semifinal contra a Argentina.

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