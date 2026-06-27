Argentina encara duas das seis piores seleções da Copa do Mundo em sequência
Equipe de Scaloni tem caminho favorável para avançar às oitavas de final
A Argentina encara duas das seis piores seleções da Copa do Mundo, segundo o Ranking da Fifa, em sequência. Neste sábado (27), a equipe de Lionel Scaloni enfrenta a Jordânia, enquanto Cabo Verde será o adversário na segunda fase da competição.
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Atualmente, a Jordânia ocupa a 72ª colocação no Ranking da Fifa e está à frente somente de Curaçao (82ª), Nova Zelândia (84ª) e Haiti (88ª) dentre as seleções presentes na Copa do Mundo. E Cabo Verde está na 64ª colocação do Ranking da Fifa, o que a coloca à frente de Gana (65ª) e das outras quatro equipes citadas anteriormente.
No duelo da última rodada da fase de grupos, a Argentina irá poupar grande parte de suas peças visando o jogo contra Cabo Verde, mas também a sequência da Copa do Mundo. É uma vantagem da Albiceleste, visto que a equipe africana não teve esse privilégio e precisou usar força máxima nos três jogos em busca da classificação à segunda fase.
Na segunda fase, a Argentina enfrenta Cabo Verde, que entra na fase de 16 avos de final da Copa do Mundo como a pior seleção dentre as 32 sobreviventes na luta pelo título. Inicialmente, havia a expectativa de um duelo sul-americano contra o Uruguai, mas os Tubarões Azuis surpreenderam e avançaram de fase mesmo sem vitória. Foram três empates contra Espanha, a Celeste Olímpica e Arábia Saudita.
Argentina se 'beneficia' da incompetência de Uruguai e Arábia Saudita
A Argentina escapou de enfrentar um clássico sul-americano, mas também de reencontrar o único algoz da Copa do Mundo de 2022. A Albiceleste se "beneficia" por pegar Cabo Verde, o que dificilmente era projetado devido a fragilidade da equipe africana, que ainda não venceu no Mundial e marcou gols somente contra o Uruguai.
O Uruguai era visto como a 2ª força do Grupo H, enquanto a Arábia Saudita vem investindo muito no futebol nos últimos anos e tem a 6ª liga que mais cedeu jogadores para a Copa do Mundo. Mas a Argentina não tem nada a ver com a incompetência da dupla, mas tem um surpreendente e inesperado desafio pela frente.
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