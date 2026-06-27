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Argentina encara duas das seis piores seleções da Copa do Mundo em sequência

Equipe de Scaloni tem caminho favorável para avançar às oitavas de final

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 07:30
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Jogadores da Argentina comemoram gol marcado por Lionel Messi contra a Áustria, na Copa do Mundo
Jogadores da Argentina comemoram gol marcado por Lionel Messi contra a Áustria, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

A Argentina encara duas das seis piores seleções da Copa do Mundo, segundo o Ranking da Fifa, em sequência. Neste sábado (27), a equipe de Lionel Scaloni enfrenta a Jordânia, enquanto Cabo Verde será o adversário na segunda fase da competição.

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    Atualmente, a Jordânia ocupa a 72ª colocação no Ranking da Fifa e está à frente somente de Curaçao (82ª), Nova Zelândia (84ª) e Haiti (88ª) dentre as seleções presentes na Copa do Mundo. E Cabo Verde está na 64ª colocação do Ranking da Fifa, o que a coloca à frente de Gana (65ª) e das outras quatro equipes citadas anteriormente.

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    No duelo da última rodada da fase de grupos, a Argentina irá poupar grande parte de suas peças visando o jogo contra Cabo Verde, mas também a sequência da Copa do Mundo. É uma vantagem da Albiceleste, visto que a equipe africana não teve esse privilégio e precisou usar força máxima nos três jogos em busca da classificação à segunda fase.

    Na segunda fase, a Argentina enfrenta Cabo Verde, que entra na fase de 16 avos de final da Copa do Mundo como a pior seleção dentre as 32 sobreviventes na luta pelo título. Inicialmente, havia a expectativa de um duelo sul-americano contra o Uruguai, mas os Tubarões Azuis surpreenderam e avançaram de fase mesmo sem vitória. Foram três empates contra Espanha, a Celeste Olímpica e Arábia Saudita.

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    Argentina se 'beneficia' da incompetência de Uruguai e Arábia Saudita

    A Argentina escapou de enfrentar um clássico sul-americano, mas também de reencontrar o único algoz da Copa do Mundo de 2022. A Albiceleste se "beneficia" por pegar Cabo Verde, o que dificilmente era projetado devido a fragilidade da equipe africana, que ainda não venceu no Mundial e marcou gols somente contra o Uruguai.

    O Uruguai era visto como a 2ª força do Grupo H, enquanto a Arábia Saudita vem investindo muito no futebol nos últimos anos e tem a 6ª liga que mais cedeu jogadores para a Copa do Mundo. Mas a Argentina não tem nada a ver com a incompetência da dupla, mas tem um surpreendente e inesperado desafio pela frente.

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