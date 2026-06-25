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Globo alcança 116,2 milhões de pessoas nas duas primeiras rodadas da Copa

Tv Globo domina grande porcentagem de público total em início de Copa

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
25/06/2026 12:49
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)
Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)

No consolidado dessas duas rodadas, a Globo (TV Globo + sportv + Ge TV) alcançou 116,2 milhões de pessoas, o que representa 85% do público total da Copa (136,4 milhões) - mais de 8 em cada 10 pessoas que acompanham o evento.

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    • Segundo dados do Ibope, mesmo sem metade dos jogos, a TV aberta (TV Globo + SBT) é responsável por 90% de todo o público da Copa, o que consolida a TV aberta como a principal escolha do público, que acompanha os jogos ao vivo, vivendo uma experiência simultânea e coletiva, com amigos ou familiares que se reúnem em casa ou em espaços públicos para viver as emoções das partidas.

    Nesta edição, com as ofertas pulverizadas e jogos exclusivos apenas no digital, o torneio perdeu 13% de visibilidade na comparação com a Copa de 2022.

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    Elenco do grupo Globo para transmissão da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
    Elenco do grupo Globo para transmissão da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

    Alcance da Globo na copa

    Até o momento, só a Globo alcançou o dobro de público na comparação com o streaming concorrente, com 1/3 do público total (41,3 milhões de pessoas) nesta Copa do Mundo.

    Ranking das transmissões da Copa de maior alcance (em milhões de pessoas)

      1.
    1. BRASIL X HAITI (Globo) – 19/6/2026
      2. 2.
    2. BRASIL X MARROCOS (Globo) – 13/6/2026
      3. 3.
    3. MÉXICO X ÁFRICA SUL (Globo) – 11/6/2026
      4. 4.
    4. ARÁBIA SAUDITA X URUGUAI (Globo) – 15/6/2026
      5. 5.
    5. ESTADOS UNIDOS X PARAGUAI (Globo) – 12/6/2026
      6. 6.
    6. NORUEGA X SENEGAL (Globo) – 22/6/2026
      7. 7.
    7. FRANÇA X SENEGAL (Globo) – 16/6/2026
      8. 8.
    8. INGLATERRA X CROÁCIA (Globo) – 17/6/2026
      9. 9.
    9. COSTA DO MARFIM X EQUADOR (Globo) – 14/6/2026
      10. 10.
    10. MÉXICO X COREIA SUL (Globo) – 18/6/2026
      11. 11.
    11. INGLATERRA X GANA (Globo) – 23/6/2026
      12. 12.
    12. BÉLGICA X EGITO (Globo) – 15/6/2026
      13. 13.
    13. URUGUAI X CABO VERDE (Globo) – 21/6/2026
      14. 14.
    14. HOLANDA X JAPÃO (Globo) – 14/6/2026
      15. 15.
    15. ALEMANHA X COSTA DO MARFIM (Globo) — 20/6/2026
      16. 16.
    16. SUÍÇA X BÓSNIA E HERZEGOVINA (Globo) – 18/6/2026
      17. 17.
    17. ARGENTINA X ÁUSTRIA (Globo) – 22/6/2026
      18. 18.
    18. NOVA ZELÂNDIA X EGITO (Globo) – 21/6/2026
      19. 19.
    19. COLÔMBIA X CONGO (Globo) – 23/6/2026
      20. 20.
    20. TURQUIA X PARAGUAI (Globo) – 19/6/2026

    ➡️Tchéquia x México: veja gols e melhores momentos do grupo A da Copa do Mundo

    Na TV Globo, a Copa alavancou a audiência nessas duas rodadas. No PNT, o crescimento foi de 8% na comparação com as quatro semanas anteriores, 9% entre jovens (18 a 34 anos) e 18% entre homens. O top 5 de maiores audiências foi:

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      1.
    1. Brasil x Haiti (19/6/2026) - 34 pontos e 53% de participação
      2. 2.
    2. Brasil x Marrocos (13/6/2026) - 33 pontos e 54% de participação
      3. 3.
    3. Arábia Saudita x Uruguai (15/6/2026) - 23 pontos e 36% de participação
      4. 4.
    4. México x África do Sul (11/6/2026) - 21 pontos e 42% de participação
      5. 5.
    5. Inglaterra x Croácia (17/6/2026) - 19 pontos e 36% de participação

    Participação dos canais fechados

    O sportv segue líder absoluto da TV Paga no consolidado das faixas horárias, com audiência média 3,5 vezes maior que a dos segundos colocados.

    No Globoplay, a Copa registrou alcance 51% maior na comparação com a edição de 2022. Só o simulcast da TV Globo registrou crescimento de 76% entre as mulheres, 20% entre os homens e 23% no público até 34 anos. No ge.globo, até a segunda rodada da Copa do Mundo, o alcance está 24% maior que a média do ano e o consumo de vídeo registrou crescimento de 23% (videoviews diários).

    Nas redes sociais, o ecossistema Globo, junto com o projeto "2026 Convocados", superou em 11 vezes o desempenho de videoviews da Copa 2022 durante a 2ª rodada da fase de grupos e também no acumulado total.

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