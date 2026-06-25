Globo alcança 116,2 milhões de pessoas nas duas primeiras rodadas da Copa Tv Globo domina grande porcentagem de público total em início de Copa

No consolidado dessas duas rodadas, a Globo (TV Globo + sportv + Ge TV) alcançou 116,2 milhões de pessoas, o que representa 85% do público total da Copa (136,4 milhões) - mais de 8 em cada 10 pessoas que acompanham o evento.

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Segundo dados do Ibope, mesmo sem metade dos jogos, a TV aberta (TV Globo + SBT) é responsável por 90% de todo o público da Copa, o que consolida a TV aberta como a principal escolha do público, que acompanha os jogos ao vivo, vivendo uma experiência simultânea e coletiva, com amigos ou familiares que se reúnem em casa ou em espaços públicos para viver as emoções das partidas.

Nesta edição, com as ofertas pulverizadas e jogos exclusivos apenas no digital, o torneio perdeu 13% de visibilidade na comparação com a Copa de 2022.

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Elenco do grupo Globo para transmissão da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

Alcance da Globo na copa

Até o momento, só a Globo alcançou o dobro de público na comparação com o streaming concorrente, com 1/3 do público total (41,3 milhões de pessoas) nesta Copa do Mundo.

Ranking das transmissões da Copa de maior alcance (em milhões de pessoas)

1 . BRASIL X HAITI (Globo) – 19/6/2026 2 . BRASIL X MARROCOS (Globo) – 13/6/2026 3 . MÉXICO X ÁFRICA SUL (Globo) – 11/6/2026 4 . ARÁBIA SAUDITA X URUGUAI (Globo) – 15/6/2026 5 . ESTADOS UNIDOS X PARAGUAI (Globo) – 12/6/2026 6 . NORUEGA X SENEGAL (Globo) – 22/6/2026 7 . FRANÇA X SENEGAL (Globo) – 16/6/2026 8 . INGLATERRA X CROÁCIA (Globo) – 17/6/2026 9 . COSTA DO MARFIM X EQUADOR (Globo) – 14/6/2026 10 . MÉXICO X COREIA SUL (Globo) – 18/6/2026 11 . INGLATERRA X GANA (Globo) – 23/6/2026 12 . BÉLGICA X EGITO (Globo) – 15/6/2026 13 . URUGUAI X CABO VERDE (Globo) – 21/6/2026 14 . HOLANDA X JAPÃO (Globo) – 14/6/2026 15 . ALEMANHA X COSTA DO MARFIM (Globo) — 20/6/2026 16 . SUÍÇA X BÓSNIA E HERZEGOVINA (Globo) – 18/6/2026 17 . ARGENTINA X ÁUSTRIA (Globo) – 22/6/2026 18 . NOVA ZELÂNDIA X EGITO (Globo) – 21/6/2026 19 . COLÔMBIA X CONGO (Globo) – 23/6/2026 20 . TURQUIA X PARAGUAI (Globo) – 19/6/2026

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Na TV Globo, a Copa alavancou a audiência nessas duas rodadas. No PNT, o crescimento foi de 8% na comparação com as quatro semanas anteriores, 9% entre jovens (18 a 34 anos) e 18% entre homens. O top 5 de maiores audiências foi:

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1 . Brasil x Haiti (19/6/2026) - 34 pontos e 53% de participação 2 . Brasil x Marrocos (13/6/2026) - 33 pontos e 54% de participação 3 . Arábia Saudita x Uruguai (15/6/2026) - 23 pontos e 36% de participação 4 . México x África do Sul (11/6/2026) - 21 pontos e 42% de participação 5 . Inglaterra x Croácia (17/6/2026) - 19 pontos e 36% de participação

Participação dos canais fechados

O sportv segue líder absoluto da TV Paga no consolidado das faixas horárias, com audiência média 3,5 vezes maior que a dos segundos colocados.

No Globoplay, a Copa registrou alcance 51% maior na comparação com a edição de 2022. Só o simulcast da TV Globo registrou crescimento de 76% entre as mulheres, 20% entre os homens e 23% no público até 34 anos. No ge.globo, até a segunda rodada da Copa do Mundo, o alcance está 24% maior que a média do ano e o consumo de vídeo registrou crescimento de 23% (videoviews diários).

Nas redes sociais, o ecossistema Globo, junto com o projeto "2026 Convocados", superou em 11 vezes o desempenho de videoviews da Copa 2022 durante a 2ª rodada da fase de grupos e também no acumulado total.

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