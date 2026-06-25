logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (25)?

Emissora exibirá três jogos nesta quinta-feira (25)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
25/06/2026 06:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Elenco do grupo Globo para transmissão da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
Elenco do grupo Globo para transmissão da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor na Globo. Nesta quinta-feira (25), o canal transmitirá três confrontos do torneio. O primeiro será às 17h (horário de Brasília), entre Equador e Alemanha; às 20h, o segundo confronto será Japão x Suécia; e, por fim, às 23h, Turquia x Estados Unidos. Confira a equipe de transmissão dos jogos de hoje.

continua após a publicidade
  • Messi comemora gol marcado pela Argentina contra a Áustria, pela Copa do Mundo

    ‘Vovô garoto’: Messi vive auge na Argentina depois dos 30 anos

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)

    Brasil x Escócia: Galvão pode atingir marca histórica em Copas do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Jogadores da selecao iraniana posam para foto oficial durante partida da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA Masculina de 2026 entre Ira e Nova Zelandia, no Estadio de Los Angeles, em Inglewood, em 15 de junho de 2026 (Foto de Nayra Halm/SPP). (Nayra Halm/SPP) (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

    Segurança interna dos EUA confirma permissão para Irã passar noite no país

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 horas

    • Qual a equipe da Globo para os jogos de quinta-feira (25)

    Até o momento, a Globo não divulgou oficialmente a escala de narradores e comentaristas para os jogos de quinta-feira (25), da terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

    Com base no rodízio adotado pela emissora durante a Copa, os narradores mais utilizados nas transmissões são Everaldo Marques, Paulo Andrade e Renata Silveira, enquanto o time de comentaristas conta com nomes como Ana Thaís Matos, Caio Ribeiro, Roger Flores, Paulo César Vasconcellos e Grafite.

    continua após a publicidade
    Globo ainda não revelou a seleção de narradores para exibição dos jogos (Foto: Reprodução/Instagram)
    Globo ainda não revelou a seleção de narradores para exibição dos jogos (Foto: Reprodução/Instagram)

    Quem o Brasil pode enfrentar se passar da fase de grupos na Copa do Mundo

    O Brasil é forte candidato a avançar da fase de grupos da Copa do Mundo rumo às oitavas de final da competição. No formato atual do Mundial, o cruzamento da Seleção Brasileira na próxima fase ocorrerá com algum adversário do grupo F, que tem Suécia, Holanda, Japão e Tunísia, caso fique em primeiro ou segundo lugar.

    ➡️Seleção do Irã deixa mensagem a Estados Unidos após jogo da Copa

    Com a primeira colocação do grupo C da Copa do Mundo, o Brasil enfrentaria o segundo colocado do grupo F. Se passar em segundo, pegaria o líder do mesmo grupo. Em cenário menos provável, em que o time comandado por Carlo Ancelotti se classifique em terceiro, o confronto seria contra os líderes dos grupos A, E ou I. A combinação dependeria dos resultados da Seleção e dos líderes desses grupos, que têm como favoritos México, Alemanha e França, respectivamente.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Vampeta
    Fora de CampoVampeta faz alerta após Brasil x Escócia na Copa do Mundo: 'Me preocupa'Há 2 minutos
    Neuer e Galíndez protagonizam duelo de goleiros em Alemanha e Equador
    Copa do Mundo 2026Goleiros precisarão fazer 'atuação da Copa' em Alemanha x Equador; entendaHá 7 minutos
    rudiger alemanha
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (25/06/2026)Há 12 minutos
    Fora de CampoPaulo Calçade não aprova atuação do Brasil em vitória sobre a Escócia: 'Pobre'Há 32 minutos
    Bruno Guimarães em ação pelo Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Primeira 3ª colocada classificada da Copa teve ajuda do Brasil; entendaHá 1 hora
    Taça - troféu da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Veja as seleções classificadas e eliminadas da Copa na quarta-feira (24)Há 2 horas

    Mais LANCE!

    Vini Jr. sorri ao fazer o segundo gol do Brasil sobre a Escócia
    Quem será o próximo adversário do Brasil: Holanda, Japão ou Suécia? Veja os cenários
    Mokoena e Sadilek disputam bola em República Tcheca x África do Sul, pela Copa do Mundo
    África do Sul x Coreia do Sul: veja gols e melhores momentos do Grupo A da Copa do Mundo
    O México venceu a Tchéquia por 3 a 0 e seguiu invicta na Copa do Mundo
    Tchéquia x México: veja gols e melhores momentos do grupo A da Copa do Mundo
    México e Canadá é o primeiro duelo confirmado da segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)
    Confira o primeiro duelo definido da segunda fase da Copa do Mundo
    Jogadores da África do Sul comemoram classificação ao mata-mata da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Balanço do Grupo A da Copa do Mundo: África do Sul faz história, e México passa em primeiro
    Paquetá e Vini Jr (Foto: REUTERS/Marco Bello/FolhaPress)
    Paquetá fala sobre relação com Vini Jr e exalta evolução da Seleção Brasileira
    Bruno Guimarães em ação durante Brasil x Escócia
    Bruno Guimarães lidera estatística ofensiva da Copa do Mundo
    África do Sul e Coreia do Sul se enfrentaram pelo Grupo A da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    África do Sul vence Coreia do Sul e avança pela primeira vez ao mata-mata da Copa do Mundo
    Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia
    Neymar admite choro no vestiário da Seleção e manda recado a Ancelotti
    O México venceu a Tchéquia por 3 a 0 e seguiu invicta na Copa do Mundo
    México mantém 100% de aproveitamento e elimina Tchéquia da Copa do Mundo
    Guillermo Ochoa é saudado pelo goleiro Raul Rangel
    Ochoa iguala recorde de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo
    Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo
    Balanço do dia: Brasil e mais cinco seleções avançam na Copa do Mundo
    Ochoa entra em lista histórica da Copa do Mundo; veja