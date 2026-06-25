Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (25)? Emissora exibirá três jogos nesta quinta-feira (25)

Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor na Globo. Nesta quinta-feira (25), o canal transmitirá três confrontos do torneio. O primeiro será às 17h (horário de Brasília), entre Equador e Alemanha; às 20h, o segundo confronto será Japão x Suécia; e, por fim, às 23h, Turquia x Estados Unidos. Confira a equipe de transmissão dos jogos de hoje.

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Qual a equipe da Globo para os jogos de quinta-feira (25)

Até o momento, a Globo não divulgou oficialmente a escala de narradores e comentaristas para os jogos de quinta-feira (25), da terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Com base no rodízio adotado pela emissora durante a Copa, os narradores mais utilizados nas transmissões são Everaldo Marques, Paulo Andrade e Renata Silveira, enquanto o time de comentaristas conta com nomes como Ana Thaís Matos, Caio Ribeiro, Roger Flores, Paulo César Vasconcellos e Grafite.

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Globo ainda não revelou a seleção de narradores para exibição dos jogos (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem o Brasil pode enfrentar se passar da fase de grupos na Copa do Mundo

O Brasil é forte candidato a avançar da fase de grupos da Copa do Mundo rumo às oitavas de final da competição. No formato atual do Mundial, o cruzamento da Seleção Brasileira na próxima fase ocorrerá com algum adversário do grupo F, que tem Suécia, Holanda, Japão e Tunísia, caso fique em primeiro ou segundo lugar.

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Com a primeira colocação do grupo C da Copa do Mundo, o Brasil enfrentaria o segundo colocado do grupo F. Se passar em segundo, pegaria o líder do mesmo grupo. Em cenário menos provável, em que o time comandado por Carlo Ancelotti se classifique em terceiro, o confronto seria contra os líderes dos grupos A, E ou I. A combinação dependeria dos resultados da Seleção e dos líderes desses grupos, que têm como favoritos México, Alemanha e França, respectivamente.

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