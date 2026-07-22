Jogadores do Fluminense recebem treinamento da CBF; entenda Novas diretrizes ainda passam por avaliação

Os jogadores do Fluminense iniciaram o dia de treino de forma diferente nesta quarta-feira (22) no CT Carlos Castilho. Um instrutor da CBF deu uma palestra no auditório da estrutura do clube sobre as novas diretrizes de arbitragem, que ainda estão em fase de testes e avaliações entre os clubes antes de entrarem em vigor.

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A entidade indicou, em reunião com clubes realizada na última terça-feira (21), que novas regras devem ser implementadas a partir da 23ª rodada. A entidade foca manutenção e melhora da arbitragem no país e também apontou para medidas dentro do processo de profissionalização do quadro.

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As novas diretrizes estrearam na Copa do Mundo e foram implementadas para dar mais tempo de bola rolando aos jogos e combater a famosa "cera". Para isso, haverá uma reunião no dia 10 de agosto com os clubes antes de oficializar a alteração, usando o tempo também para preparação dos árbitros.

O Fluminense deve lidar com as mudanças antes das competições regidas pela CBF. O Tricolor enfrenta o Independiente Rivadavia pelas oitavas de final da Libertadores antes da 23ª rodada do Brasileirão. A Conmeb

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Ainda estão em processo de aprovação novas mudanças, como: tempo máximo de cinco segundos para lateral (causando reversão) e tiro de meta (gerando escanteio para o adversário), substituição em até dez segundos (com o atleta a ingressar tendo de ficar um minuto fora) e intervenção do VAR em lances de escanteio e segundo cartão amarelo. Todos esses foram abordados na palestra do instrutor.

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no domingo (26), contra o Grêmio, pela 20ª rodada do Brasileirão, na Arena do Grêmio.

Ignácio comemora gol com jogadores do Fluminense. (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

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