Davi Schuindt anuncia saída do Fluminense Zagueiro de 22 anos surpreende e se despede do clube via redes sociais

O zagueiro Davi Schuindt anunciou nesta terça-feira (21) a saída do Fluminense. Cria de Xerém, o jogador de 22 anos publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais após decidir deixar o clube por falta de oportunidades na equipe profissional. Nesta temporada, ele entrou em campo apenas uma vez, atuando por oito minutos diante do Madureira, pelo Campeonato Carioca.

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Na publicação, Davi relembrou a trajetória iniciada ainda na infância e afirmou que chegou o momento de seguir um novo caminho. O defensor chegou ao clube aos nove anos e permaneceu no clube por 13 temporadas, passando por todas as categorias de base até alcançar o elenco principal. Ao longo da formação, conquistou títulos e participou de diferentes gerações de Xerém.

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— Nunca pensei que um dia chegaria o momento de me despedir de você, Fluminense. Clube que me criou, moldou meu caráter, me formou um atleta, mas, acima de tudo, um homem íntegro, uma pessoa de bem — escreveu.

Na despedida, Davi afirmou que a decisão foi motivada pela busca por novos objetivos na carreira. O zagueiro também destacou a realização do sonho de atuar como profissional e agradeceu às pessoas que fizeram parte da trajetória no clube.

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— Despedidas não são fáceis, mas as oportunidades aparecem, temos que fazer nossas escolhas e partir para conquistar nossos objetivos. Aqui cheguei há treze anos, ainda com nove, cheio de esperanças e sonhos, e graças a Deus realizei o meu sonho de criança que era me tornar um jogador de futebol profissional — disse Davi.

Davi Schuindt em campo pelo Fluminense contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

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Confira o texto de David Schuindt na íntegra

"Nunca pensei que um dia chegaria o momento de me despedir de você, @fluminensefc . Clube que me criou, moldou meu caráter, me formou um atleta, mas acima de tudo um homem íntegro, uma pessoa de bem.

Despedidas não são fáceis, mas as oportunidades aparecem, temos que fazer nossas escolhas e partir para conquistar nossos objetivos.

Aqui cheguei há treze anos, ainda com nove, cheio de esperanças e sonhos, e graças a Deus realizei o meu sonho de criança que era me tornar um jogador de futebol profissional. Do sub-9 ao Profissional, foram títulos importantes, amizades e pessoas que jamais esquecerei.

Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, registrar publicamente todo o apoio que recebo diariamente da minha família, meu alicerce, e também registrar minha gratidão por todas as pessoas que me ajudaram direta e indiretamente no clube, atletas, colegas, amigos, staff, desde o pessoal da portaria até a diretoria, bem como a torcida tricolor que sempre me apoiou, agradecer também aos meus empresários por todo apoio.

Sempre serei grato por tudo Fluminense!"

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