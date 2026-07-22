Fluminense terá 'vantagem' no duelo com o Grêmio pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam em Porto Alegre (RS) no próximo domingo
O Fluminense contará com uma vantagem física no duelo com o Grêmio no próximo domingo (26), em Porto Alegre (RS), pelo Campeonato Brasileiro. O time de Luis Zubeldía tem uma semana cheia de preparação após o empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino na última sexta-feira (17), enquanto o clube gaúcho precisa disputar um confronto eliminatório pela Copa Sul-Americana na altitude de La Paz (BOL) antes de voltar as atenções ao Brasileirão.
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O intervalo de nove dias permite que o Tricolor Carioca concentre os trabalhos exclusivamente na preparação para o duelo, além de recuperar fisicamente os jogadores e ajustar a equipe tecnicamente, antes do compromisso fora de casa.
A situação do Grêmio é diferente. Após a derrota por 2 a 1 para o Mirassol na retomada do Campeonato Brasileiro, também na sexta-feira (17), a equipe encara o Bolívar em La Paz, a cerca de 3.600 metros acima do nível do mar, pelos playoffs da Sul-Americana. O desgaste da viagem e do jogo na altitude podem impactar o planejamento para o duelo do Brasileirão.
Nesse contexto, o Fluminense tende a chegar ao confronto em melhores condições físicas e de preparação. Com a semana livre, o time carioca busca aproveitar a diferença no calendário para somar pontos fora de casa e manter regularidade na competição. A pausa permite recuperar o elenco e ajustar a equipe para tentar explorar essa vantagem do calendário no confronto em Porto Alegre.
Fluminense tem problemas e provável estreia para o duelo
Apesar da provável vantagem física, todas as notícias são boas nas Laranjeiras. O Tricolor não poderá contar com John Kennedy diante do Grêmio. O artilheiro do Fluminense na temporada foi expulso diante do Bragantino e cumpre suspensão na próxima rodada.
Além do atacante, Millán e Jemmes também são desfalques confirmados. O colombiano sofreu uma lesão de grau 3 no músculo posterior da coxa direita, e a previsão é de que volte a ficar à disposição entre quatro e seis semanas. Já o camisa 44 tem lesão de grau 1 no músculo adutor da coxa direita, com prazo estimado para recuperação de aproximadamente 15 dias.
Por outro lado, o duelo com o Grêmio deve marcar a reestreia de Thiago Silva pelo Fluminense. O zagueiro foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última segunda-feira (20) e está apto para a partida.
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