A confirmação da lesão de Arrascaeta pela seleção uruguaia levou o Flamengo a se posicionar oficialmente nesta quarta-feira (3). Em nota, o clube reforçou que os atletas convocados para a Copa do Mundo ficam sob responsabilidade exclusiva de suas respectivas seleções, mesmo diante de situações médicas como a do camisa 10, que seguirá integrado ao Uruguai apesar do problema físico.

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Na nota, o clube informou que todos os jogadores liberados para a disputa do Mundial tiveram suas condições físicas detalhadas em relatórios encaminhados às respectivas confederações antes da apresentação às seleções. Segundo o Flamengo, os documentos continham informações completas sobre o estado clínico dos atletas.

O Rubro-Negro também ressaltou que, durante o período em que os jogadores estiverem integrados às delegações nacionais, caberá exclusivamente às comissões técnicas e aos departamentos médicos das seleções conduzir treinamentos, tratamentos e qualquer tomada de decisão relacionada à utilização dos atletas.

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O clube ainda reforçou que não mantém qualquer vínculo operacional com os atletas durante a disputa da Copa do Mundo. Dessa forma, o acompanhamento direto por parte do Flamengo será retomado apenas após o encerramento dos compromissos internacionais e o retorno dos jogadores ao Ninho do Urubu.

A manifestação acontece após a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) confirmar que Arrascaeta sofreu uma lesão, mas seguirá com a delegação celeste para a disputa do torneio. Titular da equipe comandada por Marcelo Bielsa e uma das principais referências técnicas do Flamengo, o meia teve sua situação física colocada em evidência às vésperas do início da competição.

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Arrascaeta, do Flamengo, em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)

Veja a nota oficial do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, durante o período da Copa do Mundo 2026 FIFA, os atletas convocados para suas respectivas seleções ficam sob responsabilidade exclusiva das entidades nacionais que os representam A medida se aplica a todos os jogadores que estão se preparando para a competição, incluindo atletas brasileiros e estrangeiros.

Ao liberar seus jogadores para as seleções, o Clube enviou às confederações um relatório completo com todos os detalhes dos atletas e a condição física de cada um deles.

É importante destacar que enquanto estiverem integrados às seleções, os jogadores seguem a programação, os protocolos e a supervisão das comissões técnicas e departamentos médicos de seus países. Neste período, não há qualquer vínculo operacional com o Flamengo e assim seguirá até o retorno ao clube, após o encerramento dos compromissos internacionais.

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