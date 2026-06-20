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Diretor do Flamengo reclama de convocação de Neymar para a Copa e vê injustiça com Pedro

Dirigente do critica escolha de Ancelotti e questiona presença do camisa 10

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 17:37
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José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress) ORG XMIT: Repórter Fotográfico
José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

Com a Copa do Mundo em andamento, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, comentou um tema que vem gerando debates recorrentes desde o início do torneio: a convocação de Neymar. Para o dirigente português, foi um erro chamar o camisa 10, que disputou poucos jogos antes de ter seu nome anunciado na lista oficial. Além disso, o rubro-negro também criticou a ausência de Pedro no Mundial.

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    • — Não entendo como é que um jogador que tem, sei lá, dois jogos nos últimos dois meses é convocado. E o Pedro, que tem 15 gols, maior marcador do Brasileirão, em uma equipe que tem dificuldades de marcar gols, não é convocado — afirmou Boto, diretor de futebol do Flamengo, em entrevista ao "Canal 11", ao comentar a convocação de Neymar e ausência de Pedro na Copa do Mundo.

    Boto, do Flamengo, fala sobre Neymar e Pedro em tema sobre Copa do Mundo (Foto: Reprodução/YouTube)

    Pedro vive boa fase no Flamengo, mas fica fora da Copa, diferentemente de Neymar

    Artilheiro do Flamengo no Brasileirão, Pedro soma dez gols na competição e segue como um dos principais nomes ofensivos do futebol brasileiro na temporada. Apesar do bom desempenho, o centroavante acabou fora da lista final de 26 jogadores de Ancelotti para a Copa do Mundo.

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    O atacante chegou a ser cotado entre os convocados, mas acabou preterido na escolha final do treinador italiano.

    Para o setor ofensivo, Igor Thiago, Matheus Cunha e Endrick foram chamados. O primeiro, que começou como titular na estreia do Brasil, não teve boa atuação, o que reacendeu o debate entre torcedores sobre a ausência de Pedro na Copa do Mundo.

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