Diretor do Flamengo reclama de convocação de Neymar para a Copa e vê injustiça com Pedro
Dirigente do critica escolha de Ancelotti e questiona presença do camisa 10
Com a Copa do Mundo em andamento, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, comentou um tema que vem gerando debates recorrentes desde o início do torneio: a convocação de Neymar. Para o dirigente português, foi um erro chamar o camisa 10, que disputou poucos jogos antes de ter seu nome anunciado na lista oficial. Além disso, o rubro-negro também criticou a ausência de Pedro no Mundial.
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— Não entendo como é que um jogador que tem, sei lá, dois jogos nos últimos dois meses é convocado. E o Pedro, que tem 15 gols, maior marcador do Brasileirão, em uma equipe que tem dificuldades de marcar gols, não é convocado — afirmou Boto, diretor de futebol do Flamengo, em entrevista ao "Canal 11", ao comentar a convocação de Neymar e ausência de Pedro na Copa do Mundo.
Pedro vive boa fase no Flamengo, mas fica fora da Copa, diferentemente de Neymar
Artilheiro do Flamengo no Brasileirão, Pedro soma dez gols na competição e segue como um dos principais nomes ofensivos do futebol brasileiro na temporada. Apesar do bom desempenho, o centroavante acabou fora da lista final de 26 jogadores de Ancelotti para a Copa do Mundo.
O atacante chegou a ser cotado entre os convocados, mas acabou preterido na escolha final do treinador italiano.
Para o setor ofensivo, Igor Thiago, Matheus Cunha e Endrick foram chamados. O primeiro, que começou como titular na estreia do Brasil, não teve boa atuação, o que reacendeu o debate entre torcedores sobre a ausência de Pedro na Copa do Mundo.
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