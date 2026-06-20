Há um ano, o Flamengo transformava a Filadélfia em Maracanã e colocava o Chelsea na roda Lance! relembra a invasão rubro-negra na Filadélfia, a festa nas ruas e a atuação que entrou para a história do clube

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Um ano de uma tarde histórica na Filadélfia, nos Estados Unidos. Quem esteve no Lincoln Financial Field em 20 de junho de 2025 testemunhou uma vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Chelsea que entrou para a história do clube. Em meio ao Mundial de Clubes, o triunfo não foi apenas mais uma vitória. Foi o momento em que, após 44 anos, um time brasileiro voltou a colocar uma equipe inglesa na roda, assim como aconteceu diante do Liverpool em 1981.

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A reportagem do Lance! esteve presente na cobertura do Mundial e, especialmente naquele dia, chegou a uma conclusão: desde as primeiras horas da manhã, a Filadélfia havia se tornado rubro-negra.

Horas antes da bola rolar no Lincoln Financial Field, o "The Linc", milhares de flamenguistas já ocupavam um dos pontos turísticos mais famosos da cidade: a escadaria eternizada pelos filmes de Rocky Balboa. Foi ali que começou a festa.

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Torcida do Flamengo na escadaria da estátua de Rocky Balboa (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Flamengo desafia a "maldição" de Rocky

A relação entre a estátua de Rocky Balboa e o esporte na Filadélfia sempre foi cercada por superstição. Ao longo dos anos, torcedores locais passaram a acreditar que equipes visitantes que vestiam a estátua com as cores de seus clubes acabavam derrotadas. A lenda ganhou força especialmente entre os fãs do Philadelphia Eagles, franquia da NFL que manda seus jogos no mesmo estádio utilizado pelo Flamengo durante o Mundial.

Os rubro-negros, porém, não deram a menor importância para a história.

Antes do duelo com o Chelsea, flamenguistas tomaram completamente a escadaria, vestiram Rocky com as cores do Flamengo e transformaram o local em uma extensão das arquibancadas do Maracanã. O resultado veio horas depois. E a provocação virou tradição, reforçando uma conclusão que rapidamente ganhou força entre os torcedores: a força do Flamengo parecia estar acima de qualquer superstição.

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Estátua do Rocky com a bandeira do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Churrasco, música e provocações antes do jogo

Da escadaria de Rocky, a festa migrou para os arredores do Lincoln Financial Field. Ali, os rubro-negros mergulharam em uma tradição tipicamente americana: o tailgate.

Muito popular na NFL, o "evento" reúne torcedores nos estacionamentos horas antes das partidas. Churrasqueiras, mesas, cadeiras e caixas de som transformam o local em uma grande confraternização ao ar livre. Naquele dia, o cenário lembrava os arredores do Maracanã.

O gigantesco estacionamento do estádio virou palco para uma mistura curiosa entre a cultura americana e a arquibancada brasileira. Entre churrascos e músicas rubro-negras, surgiram também as provocações.

Uma delas fazia referência ao famoso mosaico exibido no Maracanã antes da partida contra o Atlético-MG, em 2022, com os dizeres "Bem-vindo ao inferno", eternizados após uma declaração de Gabigol.

Torcedores do Flamengo antes do jogo contra o Chelsea (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Outra chamou ainda mais atenção. Um torcedor levou uma arte que mostrava Rocky Balboa vestindo a camisa do Flamengo e desferindo um soco no Chelsea com uma luva de boxe.

Torcida do Flamengo provoca Chelsea (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Nem os rivais brasileiros escaparam.

Havia provocações ao Vasco, lembrando a ausência do rival no Mundial, além de referências ao Palmeiras, representado pela figura de um porco, mascote do clube.

Provocação ao Vasco (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Até os ingleses pararam para assistir

À medida que o horário do jogo se aproximava, milhares de flamenguistas seguiram em caminhada rumo ao estádio. Bandeiras, sinalizadores, músicas e uma atmosfera que lembrava grandes decisões disputadas no Brasil tomaram conta dos arredores do Lincoln Financial Field.

O impacto foi tão grande que torcedores do Chelsea interromperam o próprio trajeto para registrar a festa rubro-negra. Muitos gravavam vídeos e tiravam fotos da multidão vestida de vermelho e preto.

Torcedor do Chelsea filmando a festa da torcida do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Torcedor do Chelsea filma festa do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A virada que entrou para a história

Dentro de campo, o roteiro parecia caminhar para outro desfecho quando Pedro Neto abriu o placar para o Chelsea ainda no primeiro tempo. Mas o Flamengo dominava as ações e demonstrava ser superior. A reação veio na etapa final. Bruno Henrique saiu do banco para mudar completamente a partida. Primeiro empatou. Depois participou diretamente da virada ao servir Danilo, que, meses mais tarde, também seria decisivo na conquista da Libertadores pelo Rubro-Negro.

Danilo comemora gol contra o Chelsea (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Já na reta final, Wallace Yan fechou o placar e confirmou o triunfo por 3 a 1 diante de um dos gigantes do futebol europeu. O resultado garantiu a classificação rubro-negra para as oitavas de final e rapidamente se transformou em uma das vitórias mais emblemáticas da história recente do clube.

Festa madrugada adentro na Filadélfia

O apito final não encerrou a comemoração. Centenas de torcedores permaneceram pelas ruas da Filadélfia durante toda a noite. Bares, hotéis e pontos turísticos da cidade foram tomados por flamenguistas que celebraram madrugada adentro.

Torcedores do Flamengo na Filadélfia após o jogo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A vitória sobre o Chelsea havia se transformado em algo maior do que três pontos. Era a confirmação de que o Flamengo de Filipe Luís podia competir de igual para igual com um dos principais clubes da Europa.

O que aconteceu depois?

No dia seguinte, a comissão técnica deu folga ao elenco. Os jogadores aproveitaram para passear com familiares e conhecer pontos turísticos da região. Bruno Henrique, um dos heróis da vitória, chegou a conversar com a reportagem do Lance! enquanto passeava com a família na Times Square, em Nova York. Ao ser questionado sobre o momento, o jogador usou poucas palavras.

- Estou muito feliz com o momento - limitou-se a falar para a reportagem.

Bruno Henrique aproveita a folga com a família na Time Square, em Nova York (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A campanha rubro-negra terminaria nas oitavas de final diante do Bayern de Munique.

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