Dupla de Flamengo e Fluminense deve ser titular pelo Uruguai na Copa Jogadores dos clubes cariocas devem bancar astros que atuam na Europa

A seleção do Uruguai ficou apenas no empate na estreia pela Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, na última segunda-feira (15), por 1 a 1. Agora, para o segundo confronto, contra a seleção do Cabo Verde, o técnico Marcelo Bielsa deve promover algumas mudanças e dois nomes conhecidos dos brasileiros que atuam por Flamengo e Fluminense provavelmente estarão na equipe titular: Canobbio, atacante do tricolor, e Nico De La Cruz, meia do Rubro-Negro.

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Agustin Canobbio, atacante do Fluminense e do Uruguai. (Imagem: Lars Baron/Getty Images/AFP)

Pelo menos três jogadores devem entrar na equipe em relação ao time que foi titular na primeira rodada, segundo o site uruguaio Ovación. Na lateral-esquerda, Matias Viña, que pertence ao Flamengo e está emprestado ao River Plate, dará lugar a Sanabria. Já no meio, Manuel Ugarte deixa a equipe titular e De La Cruz, meia que atua pelo Flamengo, entra no lugar.

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Nicolas de la Cruz, meia do Flamengo e da seleção do Uruguai. (Foto: Santiago Mazzarovich / AFP)

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Já no ataque, o atacante Darwin Nuñez deve ficar no banco, e Canobbio substituirá o jogador do Al Hilal no setor ofensivo do Uruguai. O meia-atacante De Arrascaeta, da seleção do Uruguai e do Flamengo, ainda não está disponível e se recupera de uma lesão de grau 2 sofrida na panturrilha durante a preparação do Uruguai para a Copa do Mundo.

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Arrascaeta já esteve indisponível na estreia, contra a Arábia Saudita, e perderá a segunda partida do Uruguai na Copa. A expectativa é que ele esteja disponível na última partida da seleção uruguaia na primeira fase, contra a Espanha, no dia 24 de junho, mas ainda não estará 100% fisicamente e, caso chegue a entrar em campo, será em poucos minutos.

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