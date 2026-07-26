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Flamengo tem cinco desfalques para enfrentar o São Paulo; veja relacionados

Técnico Leonardo Jardim relacionou 24 atletas para o duelo no Maracanã

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 15:51
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Leonardo Jardim comanda treino do Flamengo no Ninho do Urubu
Leonardo Jardim comanda treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo tem cinco desfalques confirmados para o duelo com o São Paulo neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gonzalo Plata, Lucas Paquetá, Luiz Araújo, De la Cruz e Léo Ortiz seguem em recuperação de problemas físicos e ficaram fora da lista de relacionados divulgada pelo clube.

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Plata foi substituído ainda no primeiro tempo da vitória por 4 a 0 sobre a Chapecoense, na última quarta-feira (22), o equatoriano realizou exame de imagem que detectou uma tendinite no joelho direito. O atacante está em tratamento no departamento médico.

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Lucas Paquetá também segue fora da equipe. O meia realiza trabalhos em campo sob supervisão da preparação física e ainda não foi liberado para retornar aos jogos. Já Luiz Araújo continua cumprindo o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico e permanece como desfalque para a partida.

Por fim, Nico de la Cruz e Léo Ortiz também não foram relacionados. O uruguaio está fora por opção técnica, enquanto o zagueiro está em reta final de condicionamento após recuperação da lesão na coxa direita.

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Sem os cinco jogadores, o técnico Leonardo Jardim relacionou 24 atletas para o duelo no Maracanã. Confira abaixo a lista completa.

Relacionados do Flamengo para enfrentar o São Paulo:

  1. Goleiros: Rossi, Dyogo Alves e Andrew.
  2. Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Vitão, João Victor e Johnny
  3. Meio-campistas: Jorginho, De Arrascaeta, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Saúl e Lorran.
  4. Atacantes: Pedro, Bruno Henrique, Wallace Yan, Samuel Lino, Joshua e Everton Cebolinha.

Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 18h30, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro busca manter a sequência após a goleada sobre a Chapecoense na retomada da competição.

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Leonardo Jardim comemora gol do Flamengo
Leonardo Jardim comemora gol do Flamengo, que enfrenta o São Paulo no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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