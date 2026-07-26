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Flamengo anuncia homenagem com busto para Arrascaeta

Rubro-Negro já tinha anunciado que Bruno Henrique receberia a honra

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 17:38
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Bruno Henrique e Arrascaeta ao lado presidente Bap em anúncio de homenagem
Bruno Henrique e Arrascaeta ao lado presidente Bap em anúncio de homenagem

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, anunciou neste domingo (26), antes da partida contra o São Paulo, no Maracanã, que Giorgian De Arrascaeta também ganhará um busto na sede do clube. O uruguaio se juntará a Bruno Henrique em uma homenagem inédita do Rubro-Negro a dois jogadores que seguem em atividade e construíram parte da história recente da equipe.

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Assim como o busto de Bruno Henrique, a homenagem a Arrascaeta será inaugurada no dia 15 de novembro, data em que o Flamengo completa 131 anos. Segundo Bap, a intenção do clube é reconhecer seus grandes ídolos ainda em vida, rompendo com uma tradição comum no futebol brasileiro.

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- Vamos falar de uma coisa que eu acho importante e que eu entendo que contraria a cultura da gente no Brasil. A gente homenageia as pessoas quando elas morrem. Eu entendo que a gente devia mudar esse processo. Alguns meses atrás anunciamos que faríamos um busto do Bruno Henrique, por ser o maior ganhador de troféus da história do Flamengo. O Bruno Henrique tinha uma alma gêmea nesse processo, que é o Arrascaeta. Então, também vamos eternizar o Arrascaeta no dia 15 de novembro deste ano, quando o Flamengo completa 131 anos - afirmou o presidente.

Bap destacou que a iniciativa busca reconhecer a contribuição dos dois atletas enquanto ainda defendem o clube.

- A ideia é que a gente homenageie ambos em vida e em atividade no Flamengo. A ideia é esse processo de reconhecimento. Vamos tocar outro reconhecimento futuramente. Vai ser um processo inédito.

Como serão os bustos

As peças serão confeccionadas em bronze e contarão com um modelo de financiamento participativo. O Flamengo abrirá uma campanha de arrecadação para custear a produção dos bustos. Os 27 maiores colaboradores da homenagem a Bruno Henrique — número que faz referência à camisa utilizada pelo atacante em 2025 — terão seus nomes gravados na base da obra e ficarão eternizados ao lado do ídolo. No caso de Arrascaeta, a mesma dinâmica será adotada, mas com os dez maiores apoiadores da campanha.

Para a confecção dos bustos, Bruno Henrique e Arrascaeta escolheram ser retratados vestindo o uniforme da temporada de 2025, ano em que o Flamengo conquistou o tricampeonato da Libertadores com ambos como protagonistas da campanha.

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