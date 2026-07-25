Escalação do Flamengo: Jardim tem desfalques importantes contra o São Paulo
Jardim terá os retornos de De la Cruz e Léo Ortiz, enquanto Plata, Luiz Araújo e Carrascal devem ser desfalques para o duelo
O Flamengo encara o São Paulo neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Para a partida, que marcará o reencontro do Rubro-Negro com sua torcida no Rio de Janeiro após o fim da Copa do Mundo, Plata não deve ser relacionado, assim como Luiz Araújo e Carrascal. Por outro lado, o técnico Leonardo Jardim terá retornos importantes, como o meio-campista De la Cruz.
Flamengo x São Paulo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Plata deixou a partida contra a Chapecoense por conta de dores no joelho direito. Posteriormente, o equatoriano foi diagnosticado com uma tendinite na região. Por conta do problema, o jogador ficou fora dos treinamentos em campo no Ninho do Urubu nos últimos dias.
Para ocupar a vaga dele, Lorran e Cebolinha aparecem como opções. De la Cruz também pode ser uma alternativa. O uruguaio ficou fora da última partida por conta do gramado sintético da Arena Condá.
Quem também está fora do confronto é o atacante Luiz Araújo, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo. Carrascal, que cumpre suspensão, também será desfalque.
Retornos
Além de De la Cruz, Léo Ortiz deve voltar a ficar à disposição de Leonardo Jardim. O zagueiro se recuperou de uma lesão na coxa direita, que o tirou da partida contra a Chapecoense e dos amistosos disputados durante a intertemporada.
Provável escalação do Flamengo
O Flamengo deve enfrentar o São Paulo com: Rossi; Emerson Royal (Varela), Vitão (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Lorran (De La Cruz), Bruno Henrique e Pedro.
Tudo sobre o jogo entre Flamengo x São Paulo
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 São Paulo
🏆 Brasileirão - 20ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 26 de julho, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere
🕴️ Arbitragem: Anderon Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
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