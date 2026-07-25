Escalação do Flamengo: Jardim tem desfalques importantes contra o São Paulo Jardim terá os retornos de De la Cruz e Léo Ortiz, enquanto Plata, Luiz Araújo e Carrascal devem ser desfalques para o duelo

O Flamengo encara o São Paulo neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Para a partida, que marcará o reencontro do Rubro-Negro com sua torcida no Rio de Janeiro após o fim da Copa do Mundo, Plata não deve ser relacionado, assim como Luiz Araújo e Carrascal. Por outro lado, o técnico Leonardo Jardim terá retornos importantes, como o meio-campista De la Cruz.

Plata deixou a partida contra a Chapecoense por conta de dores no joelho direito. Posteriormente, o equatoriano foi diagnosticado com uma tendinite na região. Por conta do problema, o jogador ficou fora dos treinamentos em campo no Ninho do Urubu nos últimos dias.

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Para ocupar a vaga dele, Lorran e Cebolinha aparecem como opções. De la Cruz também pode ser uma alternativa. O uruguaio ficou fora da última partida por conta do gramado sintético da Arena Condá.

Quem também está fora do confronto é o atacante Luiz Araújo, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo. Carrascal, que cumpre suspensão, também será desfalque.

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Retornos

Além de De la Cruz, Léo Ortiz deve voltar a ficar à disposição de Leonardo Jardim. O zagueiro se recuperou de uma lesão na coxa direita, que o tirou da partida contra a Chapecoense e dos amistosos disputados durante a intertemporada.

Léo Ortiz em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Provável escalação do Flamengo

O Flamengo deve enfrentar o São Paulo com: Rossi; Emerson Royal (Varela), Vitão (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Lorran (De La Cruz), Bruno Henrique e Pedro.

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Tudo sobre o jogo entre Flamengo x São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 São Paulo

🏆 Brasileirão - 20ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 26 de julho, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Premiere

🕴️ Arbitragem: Anderon Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

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