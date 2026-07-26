Flamengo abre o placar no Maracanã, mas São Paulo busca empate pelo Brasileirão
Rubro-Negro chegou a marcar na reta final da partida, mas o VAR, com o semiautomático, indicou impedimento
Flamengo e São Paulo empataram por 1 a 1 na noite deste domingo (26), pela 20ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, no Rio de Janeiro, Léo Pereira abriu o placar para os rubro-negros, enquanto Calleri, que não balançava a rede desde abril, marcou pelos tricolores. Na reta final da partida, Samuel Lino estufou a rede, mas o VAR indicou impedimento, com o semiautomático, na jogada.
Na classificação o Flamengo, que segue na busca ao líder Palmeiras, que ainda joga nesta rodada, tem 38 pontos. Já o São Paulo, na parte inferior da tabela, tem 26.
Primeiro tempo de pouca criatividade no Maracanã
O jogo começou agitado no Rio, com a primeira chance para o São Paulo, com Wendell, aos cinco minutos. Já aos 10', Samuel Lino, em contra-ataque, achou Pedro, que tocou para Lorran pelo lado direito. O jogador do Flamengo, no entanto, chutou fraco, facilitando a vida do goleiro Rafael. Poucos minutos depois, Pulgar acertou um forte chute no travessão. Apesar dos lances isolados, faltou criatividade para ambas as equipes buscarem o gol na primeira etapa.
Flamengo tem gol impedido no final da partida
O Flamengo voltou do intervalo ditando o ritmo. Aos 10 minutos, Bruno Henrique, de cabeça, obrigou Rafael a fazer uma defesaça. No lance seguinte, Léo Pereira, após desvio de Pulgar em cobrança de escanteio de Lorran, abriu o placar. O São Paulo, entretanto, deixou tudo igual aos 24' com Calleri. O gol do centroavante argentino, de cabeça, saiu após cruzamento de Osorio. Na reta final da partida, o Rubro-Negro balançou a rede com Samuel Lino, mas o VAR indicou impedimento na jogada, deixando os flamenguistas na bronca. Com clima quente, os jogadores se desentenderam nos minutos finais.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O lance capital da partida pelo Brasileirão foi o gol do São Paulo, um verdadeiro banho de água fria nos rubro-negros que estavam no Maracanã. O tento garantiu o ponto no Rio de Janeiro.
Deu aula 🏅
Carelli deu aula. O atacante do São Paulo, que não marcava desde o dia 9 de abril, na partida contra o Cruzeiro, garantiu o empate do Tricolor no Rio. O gol foi com um cabeceio preciso.
Ficou abaixo 📉
Emerson Royal deixou a desejar pelo lado do Flamengo e foi o destaque negativo no confronto entre cariocas e paulistas.
Ei juiz 😡
A jogada que mais causou polêmica na partida foi no gol anulado de Samuel Lino. Os jogadores do Flamengo ficaram na bronca com o impedimento, visualizado no semiautomático.
Tudo sobre o jogo entre Flamengo x São Paulo
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 São Paulo
🏆 Brasileirão - 20ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 26 de julho, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Léo Pereira, 11'/1°T (1-0), Calleri, 24'/2°T (1-1)
🟨 Cartões amarelos: Alex Sandro (FLA); Wendell (SAO)
🟥 Cartão Vermelho:
⚽ ESCALAÇÕES
🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi, Royal, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Evertton Araújo), Jorginho e Samuel Lino; Lorran (Arrascaeta), Bruno Henrique (Cebolinha) e Pedro (Wallace Yan).
🔴⚪ São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendell (Sabino); Pablo Maia, Danielzinho (Victor Sá) e Marcos Antônio; Luciano (André Silva), Artur (Ferreira) e Calleri.
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