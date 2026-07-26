Flamengo x São Paulo e o espelho invertido: como os rivais trocaram de lugar
Adversários, que se enfrentam neste domingo, vivem momentos opostos dentro e fora de campo
Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo (26), no Maracanã, em um cenário que ajuda a contar uma história muito maior do que os 90 minutos de uma partida do Brasileirão. O duelo reúne dois dos clubes mais tradicionais do país, mas também coloca frente a frente realidades que, de certa forma, parecem formar um espelho invertido quando comparadas ao passado recente.
Momentos distintos de Flamengo e São Paulo pelo aspecto financeiro
Hoje, o Flamengo vive um momento de estabilidade financeira e protagonismo esportivo. O clube se consolidou como uma das maiores forças do futebol brasileiro, investe em contratações de peso e consegue disputar jogadores de alto nível no mercado. Thiago Almada, por exemplo, é o principal alvo rubro-negro para a janela atual, em uma negociação que envolve cifras elevadas e a concorrência de outros clubes.
➡️ Análise: como o estilo de Thiago Almada pode fortalecer o Flamengo
Do outro lado, o São Paulo enfrenta uma realidade bem diferente. O Tricolor chega ao confronto pressionado, após a derrota para o Athletico-PR, de virada, que fez a equipe estacionar nos 25 pontos e cair para a 12ª colocação do Brasileiro. Além do resultado, o desempenho no segundo tempo aumentou a cobrança, que cresce principalmente nos bastidores, na parte política.
A crise financeira fica mais evidente a cada ano. O Tricolor sofreu um transfer ban da Fifa por atrasar uma parcela da compra de Marcos Antônio junto à Lazio e precisou reorganizar seu fluxo de caixa para regularizar a situação. O episódio escancarou uma realidade que já vinha sendo discutida internamente. Hoje, é um clube que perdeu margem para errar financeiramente.
O Tricolor passou a priorizar jogadores livres no mercado, empréstimos e negociações sem pagamento imediato. Os acordos por Victor Sá, Aurélio Buta e Newton seguiram justamente essa lógica. Até mesmo a chegada de Domingos Duarte ficou condicionada à resolução das pendências financeiras. O jogador ainda não foi registrado.
O São Paulo de hoje é o espelho do Flamengo dos anos 2010
É um cenário muito diferente daquele vivido pelo Flamengo em boa parte da década de 2010. Enquanto o clube carioca atravessava anos de dificuldades financeiras, convivia com problemas políticos e chegou a lutar contra o rebaixamento, o São Paulo era uma das principais referências do futebol brasileiro.
O Tricolor conquistou três Campeonatos Brasileiros (2006, 2007 e 2008) neste período e ainda carregava o peso recente de títulos como a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2005. Era um clube visto como organizado e estruturado, enquanto o Flamengo buscava reconstruir sua realidade financeira e esportiva.
O tempo mudou o roteiro. O espelho se inverteu
O Flamengo passou por um processo de reorganização financeira que o transformou em potência de mercado. O clube passou a contratar jogadores de alto nível, disputar títulos com frequência e construir um elenco capaz de competir em diferentes frentes. O São Paulo, por outro lado, perdeu espaço financeiro e esportivo, precisando encontrar alternativas para manter o time competitivo.
O contraste fica ainda mais evidente quando se olha para o mercado atual. Enquanto o Flamengo trabalha para tentar contratar um jogador do nível de Almada, o São Paulo precisou conviver recentemente com um transfer ban e busca soluções financeiras para equilibrar suas contas.
Reencontros no Maracanã
Além do cenário oposto entre os clubes, Flamengo x São Paulo também será marcado por reencontros. Pelo lado rubro-negro, Luiz Araújo terá a oportunidade de enfrentar seu ex-clube e buscar a famosa "lei do ex".
No banco de reservas do São Paulo, estará Dorival Júnior, que conhece bem o Flamengo. O treinador comandou o Rubro-Negro em 2022 e conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores naquele ano. Agora, retorna ao Maracanã como adversário.
Retrospecto de Dorival contra o Flamengo
O retrospecto de Dorival contra o Flamengo é equilibrado: em 33 partidas, são 11 vitórias, 13 empates e nove derrotas, com 45 gols marcados e 47 sofridos. Quando o recorte é apenas pelo São Paulo, porém, a vantagem é significativa: em cinco jogos, foram três vitórias e dois empates, sem nenhuma derrota.
Os confrontos foram justamente em uma das fases mais importantes da história recente da rivalidade. Em 2023, Dorival comandou o São Paulo nas duas partidas da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. O Tricolor venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã, e empatou por 1 a 1 no Morumbi para conquistar o título.
Agora, o treinador retorna ao Maracanã em um contexto completamente diferente daquele de sua passagem pelo Flamengo. Ao seu lado, estará Rafinha, atualmente diretor de futebol do São Paulo, outro personagem que conhece profundamente o clube carioca, fundamental nos títulos do Brasileirão e da Libertadores de 2019.
O histórico do confronto entre Flamengo e São Paulo
Historicamente, o São Paulo leva vantagem no confronto direto. Em 121 partidas, o Tricolor venceu 47 vezes, contra 40 vitórias do Flamengo, além de 34 empates. O clube paulista marcou 186 gols, enquanto o Rubro-Negro balançou as redes 163 vezes.
Os números representam um aproveitamento de 48% para o São Paulo e 42% para o Flamengo.
É justamente esse contraste que torna o encontro deste domingo interessante. De um lado, um Flamengo que se transformou em potência financeira e esportiva e tenta se manter na disputa pelo topo do futebol brasileiro. Do outro, um São Paulo que busca reconstruir seu caminho enquanto enfrenta limitações financeiras e pressão por resultados.
Tudo sobre o jogo entre Flamengo x São Paulo
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 São Paulo
🏆 Brasileirão - 20ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 26 de julho, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere
🕴️ Arbitragem: Anderon Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
➡️ Aposte em jogos do Flamengo
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