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Jardim critica atuação do Flamengo e reclama de pênalti não marcado contra o São Paulo

Treinador explicou escolhas durante o empate no Maracanã

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 21:30
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Leonardo Jardim durante entrevista coletiva após empate entre Flamengo e São Paulo
Leonardo Jardim durante entrevista coletiva após empate entre Flamengo e São Paulo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O técnico Leonardo Jardim reconheceu o rendimento abaixo do Flamengo no primeiro tempo do empate com o São Paulo neste domingo (26), no Maracanã, pelo Brasileirão. Mas, além de pontuar esse cenário, o treinador reclamou da não marcação de um pênalti para o time carioca.

— Acho que o primeiro tempo, da nossa parte, foi muito lento na construção. Primeiro, tínhamos sempre o atacante fora dos espaços. Precisamente por isso, no intervalo, não iríamos mudar nada, mas tentaríamos, com bola, ser mais agressivos, mais rápidos, acelerar mais rápido e criar mais as nossas dinâmicas. Isso aconteceu na segunda parte (...) Temos que ser honestos: fiquei decepcionado pelo primeiro tempo. Não é o que trabalhamos nem a energia que temos. Podemos fazer mais e melhor. No segundo tempo tivemos uma dinâmica mais forte, agressividade, e isso muda a velocidade do jogo — iniciou Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, sobre o empate com o São Paulo.

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Leonardo Jardim durante entrevista coletiva após empate entre Flamengo e São Paulo
Leonardo Jardim durante entrevista coletiva após empate entre Flamengo e São Paulo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— Mas foi um jogo de detalhes. Nós dominamos, mas três centímetros do pé do Wallace Yan o gol foi anulado. O detalhe também do jogador (do São Paulo), que o árbitro não deu pênalti, e em muitos lances será pênalti no Brasileirão. E o detalhe do gol deles, o único remate a gol. Faltou pressão ao portador da bola e a linha defensiva abaixo de forma lenta, permitindo jogar a bola entre o goleiro e a linha — completou o treinador.

O lance abordado pelo técnico do Flamengo foi no segundo tempo, quando o placar já estava 1 a 1. Na jogada, Arrascaeta está com o domínio da bola, mas Wendell, com o braço, tira a bola do uruguaio. O árbitro não foi chamado pelo VAR.

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Outras respostas de Leonardo Jardim após Flamengo 1x1 São Paulo

Ausência de Léo Ortiz

"Eu acho graça sobre o Ortiz. Ele fez dois treinos. As pessoas acham normal esse jogador fazer dois treinos e voltar a ser opção. Eu acho que não. Ele volta, se machuca e eu seria incompetente. Tem pessoas que acham que no futebol não é preciso treinar. Mesmo jogadores que voltaram da seleção estão com dificuldades. No futebol se não treinar e tiver uma evolução física, não há milagres."

Cebolinha em campo

"Sobre o Cebolinha: temos o Plata e o Luiz Araújo fora. Não tínhamos mais ninguém sem ser o Cebolinha e o Lino. Não é uma questão de opção, e sim de viabilidade. Nem no sub-20 temos um ala que possa nos ajudar."

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Problema de De la Cruz

"O De la Cruz veio da seleção e se apresentou em condições. O DM fez um trabalho de força e isso criou um problema muscular, que esteve limitado durante 7 dias. Agora ele está ganhando cargas para voltar a ficar à disposição."

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