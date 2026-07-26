Dê suas notas: Flamengo e São Paulo ficam no empate
Léo Pereira marcou primeiro para o Rubro-Negro e Calleri empatou para o clube paulista
Flamengo e São Paulo empataram por 1 a 1 na noite deste domingo (26), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Léo Pereira abriu o placar para o Rubro-Negro, enquanto Calleri, que não marcava desde abril, deixou tudo igual para o Tricolor. Já nos minutos finais, Samuel Lino chegou a balançar as redes e dar a vitória ao Flamengo, mas o gol foi anulado após o VAR identificar impedimento com o auxílio da tecnologia semiautomática.
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Como foi o jogo?
Primeiro tempo de pouca criatividade no Maracanã
O jogo começou agitado no Rio, com a primeira chance para o São Paulo, com Wendell, aos cinco minutos. Já aos 10', Samuel Lino, em contra-ataque, achou Pedro, que tocou para Lorran pelo lado direito. O jogador do Flamengo, no entanto, chutou fraco, facilitando a vida do goleiro Rafael. Poucos minutos depois, Pulgar acertou um forte chute no travessão. Apesar dos lances isolados, faltou criatividade para ambas as equipes buscarem o gol na primeira etapa.
Flamengo tem gol impedido no final da partida
O Flamengo voltou do intervalo ditando o ritmo. Aos 10 minutos, Bruno Henrique, de cabeça, obrigou Rafael a fazer uma defesaça. No lance seguinte, Léo Pereira, após desvio de Pulgar em cobrança de escanteio de Lorran, abriu o placar. O São Paulo, entretanto, deixou tudo igual aos 24' com Calleri. O gol do centroavante argentino, de cabeça, saiu após cruzamento de Osorio. Na reta final da partida, o Rubro-Negro balançou a rede com Samuel Lino, mas o VAR indicou impedimento na jogada, deixando os flamenguistas na bronca. Com clima quente, os jogadores se desentenderam nos minutos finais.
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 São Paulo
🏆 Brasileirão - 20ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 26 de julho, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Léo Pereira, 11'/1°T (1-0), Calleri, 24'/2°T (1-1)
🟨 Cartões amarelos: Alex Sandro (FLA); Wendell (SAO)
🟥 Cartão Vermelho:
⚽ ESCALAÇÕES
🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi, Royal, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Evertton Araújo), Jorginho e Samuel Lino; Lorran (Arrascaeta), Bruno Henrique (Cebolinha) e Pedro (Wallace Yan).
🔴⚪ São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendell (Sabino); Pablo Maia, Danielzinho (Victor Sá) e Marcos Antônio; Luciano (André Silva), Artur (Ferreira) e Calleri.
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