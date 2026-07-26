Com novidades, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o São Paulo
Equipes se enfrentam neste domingo, às 18h30, no Maracanã
O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o São Paulo neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília). Para o confronto, o treinador português optou por iniciar a partida com Lorran entre os titulares.
Escalação do Flamengo
O Flamengo entra em campo com: Rossi, Royal, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Lorran, Bruno Henrique e Pedro.
Desfalques no Flamengo
O técnico Leonardo Jardim não terá nomes importantes para o compromisso no Maracanã. No departamento médico, Paquetá, Plata e Luiz Araújo não ficam à disposição. Quem também está fora da partida é o zagueiro Léo Ortiz, que já se recuperou de uma contusão, mas não foi relacionado para a partida.
Plata foi substituído ainda no primeiro tempo da vitória por 4 a 0 sobre a Chapecoense, na última quarta-feira (22), o equatoriano realizou exame de imagem que detectou uma tendinite no joelho direito. O atacante está em tratamento no departamento médico.
Lucas Paquetá também segue fora da equipe. O meia realiza trabalhos em campo sob supervisão da preparação física e ainda não foi liberado para retornar aos jogos. Já Luiz Araújo continua cumprindo o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico e permanece como desfalque para a partida.
Por fim, Nico de la Cruz e Léo Ortiz também não foram relacionados. O uruguaio está fora por opção técnica, enquanto o zagueiro está em reta final de condicionamento após recuperação da lesão na coxa direita.
Tudo sobre o jogo entre Flamengo x São Paulo
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 São Paulo
🏆 Brasileirão - 20ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 26 de julho, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere
🕴️ Arbitragem: Anderon Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
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