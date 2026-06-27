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Walace desabafa sobre saída do Cruzeiro: 'Poucas oportunidades'

O volante foi afastado na Raposa por um ato de indisciplina

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
27/06/2026 20:52
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Walace, emprestado pelo Cruzeiro, sendo apresentado na sala de imprensa do Vitória EC
Walace, emprestado pelo Cruzeiro, sendo apresentado na sala de imprensa do Vitória EC (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Sem espaço no Cruzeiro após ser afastado, o volante Walace foi apresentado oficialmente pelo Vitória na tarde deste sábado (27). Em sua apresentação, o meio-campista foi questionado pelos jornalistas sobre sua saída da Raposa.

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    • Ao explicar o motivo de não ter apresentado seu melhor futebol na Toca da Raposa II, o jogador desabafou sobre a falta de oportunidades.

    – O Vitória me quis e foi recíproco. Estou feliz em um time gigante. Foi muito fácil. Por ter tido poucas oportunidades (no Cruzeiro) ano passado e este ano, quero ver um jogador que participe dez minutos a cada três jogos apresentar alguma coisa. Talvez por problema meu, não consegui desempenhar. Mas mantive o foco para ajudar o Vitória – comentou Walace, emprestado pelo Cruzeiro.

    – Aqui terei mais chances de mostrar meu futebol, desempenhar. Eu nunca fiz três jogos seguidos no Cruzeiro. Como disse antes, é difícil para um jogador atuar dez minutos a cada três jogos; está para nascer um atleta que consiga fazer isso – disse o volante em outra pergunta.

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    Walace, emprestado pelo Cruzeiro ao Vitória, posa ao lado do presidente do clube
    Walace, emprestado pelo Cruzeiro ao Vitória, posa ao lado do presidente do clube (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

    Saída de Walace do Cruzeiro

    Sem espaço no elenco e afastado após uma polêmica interna, o volante Walace foi anunciado pelo Vitória na manhã deste sábado (27). O jogador foi cedido pelo Cruzeiro ao Rubro-Negro por empréstimo até o fim da temporada.

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    A reportagem do Lance! adiantou no início da semana que os baianos haviam avançado pela contratação do meio-campista.Walace foi contratado pelo Cruzeiro em julho de 2024, mas não conseguiu se destacar na equipe. Em abril deste ano, envolveu-se em uma polêmica com o goleiro Matheus Cunha. Na época, após um jogo contra o São Paulo, o atleta criticou o arqueiro em um grupo com outros jogadores e dirigentes.

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    Ele foi cortado do jogo pela Libertadores, contra o Barcelona-EQU, e depois permaneceu afastado do restante do elenco. Apesar de ser querido pelo grupo e desejar reintegração, Walace deverá ser emprestado.

    Números de Walace pelo Cruzeiro

    1. 46 partidas
    2. 1 gol
    3. 0 assistência
    4. 7 cartões amarelos
    5. 1 cartão vermelho

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