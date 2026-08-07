Arbitragem dos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores é definida Os brasileiros Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio foram selecionados

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (7) a relação de árbitro e VAR relacionados para apitar os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores. Os jogos de ida serão disputados entre os dias 11 e 13 de agosto, enquanto as partidas de volta ocorrerão entre 18 e 20 do mesmo mês. Confira:

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Árbitros e VAR das oitavas de final da Libertadores (jogo de ida)

Cruzeiro x Flamengo

Árbitro: Yael Falcon (ARG)

VAR: Hector Paletta (ARG)

Fluminense x Independiente Rivadavia

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

VAR: Fernando Vejar (CHI)

Estudiantes x Universidad Católica

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

VAR: Rodrigo Guarizo (BRA)

Deportes Tolima x Independiente del Valle

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

VAR: Daniel Nobre (BRA)

Platense x Coquimbo Unido

Árbitro: Juan G. Benitez (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

Palmeiras x Cerro Porteño

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

VAR: Leodan Gonzalez (URU)

Mirassol x LDU Quito

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Rosario Central x Corinthians

Árbitro: Andres Matonte (URU)

VAR: Crithians Ferreyra (URU)

O único duelo entre clubes brasileiros nas oitavas de final da Libertadores colocará frente a frente Cruzeiro e Flamengo. A equipe mineira, que avançou como integrante do pote dois no sorteio, fará o primeiro jogo no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 12 de agosto, às 21h30.

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Arbitragem dos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: Divulgação/Conmebol)

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