Arbitragem dos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores é definida
Os brasileiros Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio foram selecionados
A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (7) a relação de árbitro e VAR relacionados para apitar os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores. Os jogos de ida serão disputados entre os dias 11 e 13 de agosto, enquanto as partidas de volta ocorrerão entre 18 e 20 do mesmo mês. Confira:
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Árbitros e VAR das oitavas de final da Libertadores (jogo de ida)
Cruzeiro x Flamengo
Árbitro: Yael Falcon (ARG)
VAR: Hector Paletta (ARG)
Fluminense x Independiente Rivadavia
Árbitro: Cristian Garay (CHI)
VAR: Fernando Vejar (CHI)
Estudiantes x Universidad Católica
Árbitro: Raphael Claus (BRA)
VAR: Rodrigo Guarizo (BRA)
Deportes Tolima x Independiente del Valle
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
VAR: Daniel Nobre (BRA)
Platense x Coquimbo Unido
Árbitro: Juan G. Benitez (PAR)
VAR: Ulises Mereles (PAR)
Palmeiras x Cerro Porteño
Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
VAR: Leodan Gonzalez (URU)
Mirassol x LDU Quito
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN)
Rosario Central x Corinthians
Árbitro: Andres Matonte (URU)
VAR: Crithians Ferreyra (URU)
O único duelo entre clubes brasileiros nas oitavas de final da Libertadores colocará frente a frente Cruzeiro e Flamengo. A equipe mineira, que avançou como integrante do pote dois no sorteio, fará o primeiro jogo no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 12 de agosto, às 21h30.
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