Cruzeiro encaminha negociação de zagueiro da base para clube europeu
O defensor perdeu espaço no Sub-20 do Cruzeiro nesta temporada
Destaque das categorias de base e campeão da Copinha deste ano, o zagueiro Kaiquy Luiz está de saída do Cruzeiro. Segundo apuração do Lance!, o defensor tem negociações avançadas para atuar no Feirense, de Portugal.
Em suas redes sociais, um dos empresários do jogador de 20 anos publicou uma foto com ele no Aeroporto Internacional de Confins.
A tendência é que o atleta seja negociado em definitivo com os portugueses, com o Cruzeiro mantendo um percentual de seus direitos econômicos.
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A informação sobre a saída de Kaiquy para o Feirense, de Portugal, foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.
Trajetória do jovem da base do Cruzeiro
Nascido em 2006, em Campo dos Goytacazes-RJ, o defensor chegou à Raposa em 2023 para defender o Sub-17. Destaque das categorias de base, subiu para o Sub-20 em 2025. Nesta temporada, chegou a treinar com o elenco profissional, mas não entrou em campo.
Apesar de não ter sido utilizado por Tite nos primeiros jogos do Campeonato Mineiro, Kaiquy se tornou titular no time de Mairon Cesar e chegou a marcar um gol na Copinha, na vitória por 3 a 0 contra o Guanabara City.
Porém, depois, ele perdeu espaço no Sub-20 e atuou em apenas duas partidas, saindo do banco de reservas nos minutos finais dos jogos.
Com o destaque na temporada passada, o zagueiro da base do Cruzeiro assinou seu primeiro contrato profissional em 2025, com vínculo válido até o fim deste ano.
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