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Cruzeiro encaminha negociação de zagueiro da base para clube europeu

O defensor perdeu espaço no Sub-20 do Cruzeiro nesta temporada

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
27/06/2026 20:18
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Kaiquy Luiz chegado ao Pacaembu para a final da Copinha
Kaiquy Luiz chegado ao Pacaembu para a final da Copinha (Foto: Marco Galvão / Cruzeiro)

Destaque das categorias de base e campeão da Copinha deste ano, o zagueiro Kaiquy Luiz está de saída do Cruzeiro. Segundo apuração do Lance!, o defensor tem negociações avançadas para atuar no Feirense, de Portugal.

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    • Em suas redes sociais, um dos empresários do jogador de 20 anos publicou uma foto com ele no Aeroporto Internacional de Confins.

    A tendência é que o atleta seja negociado em definitivo com os portugueses, com o Cruzeiro mantendo um percentual de seus direitos econômicos.

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    A informação sobre a saída de Kaiquy para o Feirense, de Portugal, foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.

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    Trajetória do jovem da base do Cruzeiro

    Nascido em 2006, em Campo dos Goytacazes-RJ, o defensor chegou à Raposa em 2023 para defender o Sub-17. Destaque das categorias de base, subiu para o Sub-20 em 2025. Nesta temporada, chegou a treinar com o elenco profissional, mas não entrou em campo.

    Apesar de não ter sido utilizado por Tite nos primeiros jogos do Campeonato Mineiro, Kaiquy se tornou titular no time de Mairon Cesar e chegou a marcar um gol na Copinha, na vitória por 3 a 0 contra o Guanabara City.

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    Kaiquy com troféu de craque do jogo em partida pela Copinha
    Kaiquy com troféu de craque do jogo em partida pela Copinha (Foto: Reprodução)

    Porém, depois, ele perdeu espaço no Sub-20 e atuou em apenas duas partidas, saindo do banco de reservas nos minutos finais dos jogos.

    Com o destaque na temporada passada, o zagueiro da base do Cruzeiro assinou seu primeiro contrato profissional em 2025, com vínculo válido até o fim deste ano.

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