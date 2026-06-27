Cruzeiro encaminha negociação de zagueiro da base para clube europeu O defensor perdeu espaço no Sub-20 do Cruzeiro nesta temporada

Destaque das categorias de base e campeão da Copinha deste ano, o zagueiro Kaiquy Luiz está de saída do Cruzeiro. Segundo apuração do Lance!, o defensor tem negociações avançadas para atuar no Feirense, de Portugal.

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Em suas redes sociais, um dos empresários do jogador de 20 anos publicou uma foto com ele no Aeroporto Internacional de Confins.

A tendência é que o atleta seja negociado em definitivo com os portugueses, com o Cruzeiro mantendo um percentual de seus direitos econômicos.

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A informação sobre a saída de Kaiquy para o Feirense, de Portugal, foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Trajetória do jovem da base do Cruzeiro

Nascido em 2006, em Campo dos Goytacazes-RJ, o defensor chegou à Raposa em 2023 para defender o Sub-17. Destaque das categorias de base, subiu para o Sub-20 em 2025. Nesta temporada, chegou a treinar com o elenco profissional, mas não entrou em campo.

Apesar de não ter sido utilizado por Tite nos primeiros jogos do Campeonato Mineiro, Kaiquy se tornou titular no time de Mairon Cesar e chegou a marcar um gol na Copinha, na vitória por 3 a 0 contra o Guanabara City.

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Kaiquy com troféu de craque do jogo em partida pela Copinha (Foto: Reprodução)

Porém, depois, ele perdeu espaço no Sub-20 e atuou em apenas duas partidas, saindo do banco de reservas nos minutos finais dos jogos.

Com o destaque na temporada passada, o zagueiro da base do Cruzeiro assinou seu primeiro contrato profissional em 2025, com vínculo válido até o fim deste ano.

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