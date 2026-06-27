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Clube da Série A anuncia contratação de Walace, do Cruzeiro

O volante foi afastado no meio do primeiro semestre

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
27/06/2026 11:10
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Walace nos corredores do Mineirão
Walace nos corredores do Mineiraão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro_

Sem espaço no elenco e afastado após uma polêmica interna, o volante Walace foi anunciado pelo Vitória na manhã deste sábado (27). O jogador foi cedido pelo Cruzeiro ao Rubro-Negro por empréstimo até o fim da temporada.

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    Walace foi contratado pelo Cruzeiro em julho de 2024, mas não conseguiu se destacar na equipe. Em abril deste ano, envolveu-se em uma polêmica com o goleiro Matheus Cunha. Na época, após um jogo contra o São Paulo, o atleta criticou o arqueiro em um grupo com outros jogadores e dirigentes.

    Ele foi cortado do jogo pela Libertadores, contra o Barcelona-EQU, e depois permaneceu afastado do restante do elenco. Apesar de ser querido pelo grupo e desejar reintegração, Walace deverá ser emprestado.

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    Walace em treinamento na Toca da Raposa II
    Walace em treinamento na Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

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    Números de Walace pelo Cruzeiro

    1. 46 partidas
    2. 1 gol
    3. 0 assistência
    4. 7 cartões amarelos
    5. 1 cartão vermelho

    Artur Jorge chegou a conversar com Walace

     Uma semana depois de o jogador ser afastado por indisciplina, o técnico Artur Jorge foi questionado sobre o tema e revelou que conversou com o volante.

    – Conversei com ele no CT, passo muitas horas no CT, cruzei com ele Curioso que até agora não teve uma pergunta para valorizar a vitória do Cruzeiro. Buscamos notas, títulos, que me parece desnecessário. Falamos mais do extra jogo. Conversei com ele no CT, passo muitas horas no CT, cruzei com ele – revelou o técnico.

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    Artur Jorge (Foto: Eduardo Statut/Lance!)
    Artur Jorge falou sobre Walace, do Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

    – Ele afirmou que o fato tinha acontecido, o que é público. A mim, nada mais diz respeito. Só tenho que esperar o que a diretoria decidir. Falamos de uma forma correta, olhos nos olhos. A partir daqui nenhum de nós tem nada para fazer, está entregue à direção, que irá tomar uma decisão sobre este caso – disse Artur Jorge.

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