Romero ressalta importância de vitória antes de Cruzeiro x Flamengo O volante foi titular no duelo do Cruzeiro contra o Mirassol

A Raposa venceu o Mirassol por 3 a 1 na tarde deste domingo (9) em partida que antecede a decisão contra o Flamengo pela Libertadores. Na zona mista, o volante Lucas Romero destacou a importância do resultado do Cruzeiro focando no duelo de quarta-feira (12).

– É muito importante. Disse no vestiário que o jogo mais importante era hoje. Era o confronto que traria confiança e mostraria a força do elenco. Também daria confiança para o torcedor para o jogo contra o Flamengo. Somar três pontos em casa, colocar o time na quinta posição era fundamental. Agora o foco será total no Flamengo – disse o jogador em resposta à pergunta do Lance!.

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Questionado sobre como pode ajudar nesta semana, suspenso para o duelo de ida entre Cruzeiro e Flamengo, Lucas Romero destacou o papel que pode ter nos treinamentos na Toca da Raposa II.

– Primeiramente trabalhando. Tentar dar o melhor nos treinamentos para mostrarem que estou comprometido. Não é porque não vou jogar esse jogo importante que estou desligado. Estou com o grupo, vou apoiar. Depois como torcedor. É difícil ver o jogo da arquibancada. Mas não tenho muito a dizer para eles. Eles têm experiência, confio no nosso elenco – explicou o jogador.

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Como foi Cruzeiro x Mirassol

Mesmo fora de casa, o Mirassol começou a partida pressionando a saída de bola do Cruzeiro e atacando mais, mas sem assustar Otávio. Porém, quando a Raposa chegou aos 11 minutos, marcou. Em cruzamento de Fagner pela direita, Bruno Rodrigues desviou, e João Marcelo finalizou cruzado com o pé direito para abrir o placar. Após o gol, os mineiros cresceram no confronto e voltaram a ameaçar em finalização de Jonathan Jesus.

A resposta paulista veio aos 21 minutos, após erro de Fagner que gerou contra-ataque. Otávio fez bela defesa, mas no rebote o árbitro marcou toque de mão de Romero. Reinaldo bateu forte no canto esquerdo e empatou. Com a igualdade no marcador, a partida ficou equilibrada. Na reta final da etapa inicial, o Cabuloso quase fez o segundo quando Fagner cruzou pela direita, mas Bruno Rodrigues não alcançou.

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Sob o sol do meio-dia, as duas equipes diminuíram a intensidade na segunda etapa. Pelo lado celeste, Artur Jorge promoveu as estreias de Wesley e João Costa. Com as alterações, a Raposa voltou a ameaçar. João Costa fez boa jogada pela direita, que terminou em finalização de Wesley, mas o camisa 20 errou o alvo.

Quando a partida parecia se encaminhar para o empate, Fagner acertou ótimo lançamento para Kaio Jorge. O camisa 19 driblou a defesa e chutou com a perna esquerda para fazer 2 a 1. Embalado, o Cruzeiro fez o terceiro em golaço de Wesley depois de jogada pela esquerda.

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João Marcelo chuta bola dentro da área em Cruzeiro x Mirassol ( Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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