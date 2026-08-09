Dê suas notas: avalie as atuações em Cruzeiro x Mirassol As equipes se enfrentaram no Mineirão pela 22ª rodada do Brasileirão

O Cruzeiro bateu o Mirassol por 3 a 1 na tarde deste domingo (9), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge, João Marcelo e Wesley marcaram para a Raposa. Na sua opinião, algum jogador foi o grande destaque da partida ou outro atleta se destacou mais? Avalie o desempenho dos jogadores:

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Notas do Cruzeiro; Avalie os jogadores!

Notas do Mirassol; Avalie os jogadores!

Como foi Cruzeiro x Mirassol

Mesmo fora de casa, o Mirassol começou a partida pressionando a saída de bola do Cruzeiro e atacando mais, mas sem assustar Otávio. Porém, quando a Raposa chegou aos 11 minutos, marcou. Em cruzamento de Fagner pela direita, Bruno Rodrigues desviou, e João Marcelo chutou cruzado com o pé direito para fazer 1 a 0. Após o gol, os mineiros cresceram na partida e voltaram a assustar em finalização de Jonathan Jesus.

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A resposta paulista veio aos 21 minutos, após erro de Fagner que gerou contra-ataque. Otávio salvou com bela defesa, mas no rebote o árbitro marcou toque de mão de Romero. Reinaldo bateu forte no canto esquerdo e empatou. Com a igualdade no placar, o jogo ficou equilibrado. Na reta final da etapa inicial, o Cabuloso quase fez o segundo quando Fagner cruzou pela direita, mas Bruno Rodrigues não alcançou.

Sob o sol do meio-dia, as duas equipes diminuíram a intensidade na segunda etapa. Pelo lado celeste, Artur Jorge promoveu as estreias de Wesley e João Costa. Justamente com os reforços, a Raposa voltou a assustar. João Costa fez boa jogada pela direita, que terminou com finalização de Wesley, mas o camisa 20 errou o alvo.

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Quando o jogo parecia se encaminhar para o empate, Fagner acertou ótimo lançamento para Kaio Jorge. O camisa 19 cortou a defesa e chutou com a perna esquerda para fazer 2 a 1. Embalado, o Cruzeiro fez o terceiro em golaço de Wesley depois de jogada pela esquerda.

João Marcelo chuta bola dentro da área em Cruzeiro x Mirassol ( Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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