Cruzeiro supera Corinthians e acerta contratação de Walace

Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 14:44 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro acertou a contratação de Walace, da Udinese (ITA), que interessava também ao Corinthians. A Raposa pagará seis milhões de euros (R$ 36 milhões) ao clube italiano pelo volante de 29 anos, que assina por três temporadas. A informação foi publicado primeiramente pelo jornalista Samuel Venâncio.

O negócio foi conduzido pelo diretor executivo do Cabuloso, Alexandre Mattos, que está na Europa. O Cruzeiro superou a concorrência de Corinthians, Parma, Rennes e Besiktas pelo atleta. O clube mineiro vem se reforçando com jogadores vindos do futebol do Velho Continente, como foi com Kaio Jorge e Matheus Henrique.

Walace foi revelado pelo Grêmio em 2014 e rumou à Europa na temporada 2016/17. Teve passagens por Hamburgo e Hannover, da Alemanha, até se transferir para a Udinese em 2019/20. Foram 165 jogos com três gols e uma assistência pelo time italiano. Na última temporada, foi o jogador com mais bolas recuperadas das cinco grandes ligas europeias, com 276 em 37 partidas. Pela Seleção Brasileira, foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016.

O volante tinha contrato com a Udinese até 2026. De férias em Salvador, Walace está treinando por conta própria e chegará a Belo Horizonte na próxima semana para realização de exames médicos e assinar contrato com o Cruzeiro.

