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Artur Jorge exalta jogadores que saíram do banco em vitória do Cruzeiro

O treinador avaliou a vitória que deixou a Raposa na quinta colocação do Brasileirão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
09/08/2026 13:31
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Artur Jorge em coletiva
Artur Jorge em coletiva após Cruzeiro x Mirassol (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

A Raposa venceu o Mirassol por 3 a 1 na tarde deste domingo (9), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva, o técnico Artur Jorge ressaltou a qualidade dos jogadores que entraram no segundo tempo na vitória do Cruzeiro.

– Uma vitória que dedicamos aos nossos pais e filhos. Um triunfo importante, que foi bem construído. Tenho que destacar as opções, que fizeram diferença no resultado. Fizeram a diferença não só Kaio e Wesley, mas Lucas também. João. Dar continuidade ao nível alto da equipe que precisava de energia naquele momento. Temos um elenco com funções preparadas para agregar valor ao time – avaliou o comandante.

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– Meu trabalho fica mais fácil quando tenho jogadores preparados. É importante seguir vencendo porque traz motivação, ameniza o cansaço. Hoje foi o que fizeram, determinados. A dificuldade não era só o Mirassol, mas o calor e a falta de hábito de jogar de manhã. Tudo isso são questões para as quais temos que nos adaptar. Às vezes estivemos mais lentos, mas soubemos administrar o desgaste – analisou Artur Jorge sobre a vitória do Cruzeiro.

Artur Jorge no Mineirão
Artur Jorge no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Como foi Cruzeiro x Mirassol

Mesmo fora de casa, o Mirassol começou a partida pressionando a saída de bola do Cruzeiro e atacando mais, mas sem assustar Otávio. Porém, quando a Raposa chegou aos 11 minutos, marcou. Em cruzamento de Fagner pela direita, Bruno Rodrigues desviou, e João Marcelo finalizou cruzado com o pé direito para fazer 1 a 0. Após o gol, os mineiros cresceram no confronto e voltaram a assustar em finalização de Jonathan Jesus.

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A resposta paulista veio aos 21 minutos, após erro de Fagner que gerou contra-ataque. Otávio fez bela defesa, mas no rebote o árbitro marcou toque de mão de Romero. Reinaldo bateu forte no canto esquerdo e empatou. Com a igualdade no placar, o jogo ficou equilibrado. Na reta final da etapa inicial, o Cabuloso quase fez o segundo quando Fagner cruzou pela direita, mas Bruno Rodrigues não alcançou.

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Sob o sol do meio-dia, as duas equipes diminuíram a intensidade na segunda etapa. Pelo lado celeste, Artur Jorge promoveu as estreias de Wesley e João Costa. Com as alterações, a Raposa voltou a assustar. João Costa fez boa jogada pela direita, que terminou em finalização de Wesley, mas o camisa 20 errou o alvo.

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Quando o jogo parecia se encaminhar para o empate, Fagner acertou ótimo lançamento para Kaio Jorge. O camisa 19 driblou a defesa e chutou com a perna esquerda para fazer 2 a 1. Embalado, o Cruzeiro fez o terceiro em golaço de Wesley depois de jogada pela esquerda.

João Marcelo chuta bola dentro da área em Cruzeiro x Mirassol ( Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
João Marcelo chuta bola dentro da área em Cruzeiro x Mirassol ( Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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