Villalba fala de clima no Cruzeiro antes de decisão contra o Flamengo O defensor foi titular no duelo contra o MIrassol

Na partida que antecedeu a decisão contra o Flamengo pela Libertadores, o zagueiro e lateral-esquerdo do Cruzeiro, Lucas Villalba, falou sobre o clima no elenco. No domingo, a Raposa venceu o Mirassol por 3 a 1 em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão.

– O grupo está bem, trabalhando e se dedicando, apoiando-se quando a escalação é divulgada e se sabe quem vai jogar. Sabemos que hoje, mais do que nunca, para competir nas três frentes temos que estar todos preparados. Quando surge a oportunidade, precisamos responder. É o que tentamos fazer, o que ajuda a gente e o clube a dar alegrias ao torcedor. Acho que, quando vencemos, facilitamos as coisas que precisamos melhorar – disse o zagueiro em resposta à pergunta do Lance!.

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Além disso, o defensor comentou sobre a disputa com seu conterrâneo Gabriel Rojas por uma vaga na lateral-esquerda do time.

– Eu não vejo como uma disputa, obviamente há competitividade. Mas sou respeitoso pelo companheiro que chegou. Temos uma boa relação, ele chegou há pouco, nos apoiamos. Estou disponível para quando precisarem e darei o meu melhor. Hoje me senti melhor pela sequência. Isso ajuda saber que, quando precisarem, poderei dar o meu melhor – avaliou Villalba após a vitória do Cruzeiro.

Como foi Cruzeiro x Mirassol

Mesmo fora de casa, o Mirassol iniciou a partida pressionando a saída de bola do Cruzeiro e atacando mais, mas sem assustar Otávio. Aos 11 minutos, a Raposa marcou. Em cruzamento de Fagner pela direita, Bruno Rodrigues desviou, e João Marcelo finalizou cruzado com o pé direito para abrir o placar. Após o gol, os mineiros cresceram no confronto e voltaram a ameaçar em finalização de Jonathan Jesus.

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A resposta paulista veio aos 21 minutos, após erro de Fagner que gerou contra-ataque. Otávio fez bela defesa, mas no rebote o árbitro assinalou toque de mão de Romero. Reinaldo cobrou forte no canto esquerdo e empatou. Com a igualdade no marcador, a partida ficou equilibrada. Na reta final da etapa inicial, o time celeste quase fez o segundo quando Fagner cruzou pela direita, mas Bruno Rodrigues não alcançou.

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Sob o sol do meio-dia, as duas equipes diminuíram a intensidade na segunda etapa. Pelo lado celeste, Artur Jorge promoveu as estreias de Wesley e João Costa. Com as alterações, a Raposa voltou a ameaçar. João Costa fez boa jogada pela direita, que terminou em finalização de Wesley, mas o camisa 20 errou o alvo.

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Quando a partida parecia se encaminhar para o empate, Fagner acertou ótimo lançamento para Kaio Jorge. O camisa 19 driblou a defesa e chutou com a perna esquerda para fazer 2 a 1. Embalado, o Cruzeiro fez o terceiro em gol de placa de Wesley após jogada pela esquerda.

João Marcelo chuta bola dentro da área em Cruzeiro x Mirassol ( Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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