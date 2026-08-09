Zé Lucas fala sobre estreia no Cruzeiro: 'Tem que ter personalidade' A Raposa alcançou a quinta posição do Brasileirão com o resultado

Na vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol neste domingo (9), o técnico Artur Jorge promoveu algumas estreias. Após seu primeiro jogo como titular no Cruzeiro, Zé Lucas destacou a personalidade necessária para vestir a camisa celeste.

– Frio na barriga sempre existe. Mas, independentemente de tudo, é preciso ter personalidade e coragem para vestir essa camisa – comentou o volante.

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– Eu me preparo muito. Antes de dormir e ao acordar é muito importante. Acordo vendo vídeos, o que pode facilitar meu desempenho e ajudar o Cruzeiro – explicou Zé Lucas.

Além disso, o jogador de 18 anos destacou também o apoio dado por Artur Jorge para fazer sua primeira partida pelo clube.

– O Artur Jorge, como treinador capacitado, me deu muita confiança para estrear bem. Todos sabem que não é fácil estrear aos 18 anos para 60 mil torcedores, com uma camisa pesada como a do Cruzeiro. Sou grato por essa oportunidade. Seguimos com muito trabalho para quarta-feira – disse Zé Lucas.

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Como foi Cruzeiro x Mirassol

Mesmo fora de casa, o Mirassol começou a partida pressionando a saída de bola do Cruzeiro e atacando mais, mas sem assustar Otávio. Porém, quando a Raposa chegou aos 11 minutos, marcou. Em cruzamento de Fagner pela direita, Bruno Rodrigues desviou, e João Marcelo finalizou cruzado com o pé direito para abrir o placar. Após o gol, os mineiros cresceram no confronto e voltaram a ameaçar em finalização de Jonathan Jesus.

A resposta paulista veio aos 21 minutos, após erro de Fagner que gerou contra-ataque. Otávio fez bela defesa, mas no rebote o árbitro marcou toque de mão de Romero. Reinaldo bateu forte no canto esquerdo e empatou. Com a igualdade no marcador, a partida ficou equilibrada. Na reta final da etapa inicial, o time celeste quase fez o segundo quando Fagner cruzou pela direita, mas Bruno Rodrigues não alcançou.

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Sob o sol do meio-dia, as duas equipes diminuíram a intensidade na segunda etapa. Pelo lado celeste, Artur Jorge promoveu as estreias de Wesley e João Costa. Com as alterações, a Raposa voltou a ameaçar. João Costa fez boa jogada pela direita, que terminou em finalização de Wesley, mas o camisa 20 errou o alvo.

Quando a partida parecia se encaminhar para o empate, Fagner acertou ótimo lançamento para Kaio Jorge. O camisa 19 driblou a defesa e chutou com a perna esquerda para fazer 2 a 1. Embalado, o Cruzeiro fez o terceiro em golaço de Wesley após jogada pela esquerda.

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João Marcelo chuta bola dentro da área em Cruzeiro x Mirassol ( Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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