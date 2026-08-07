Lucho Rodríguez relata inspiração em Neymar e se coloca à disposição de Artur Jorge no Cruzeiro O atacante foi apresentado oficialmente na Toca da Raposa II

O atacante Lucho Rodríguez foi apresentado pelo Cruzeiro na tarde desta sexta-feira (7), em entrevista realizada na Toca da Raposa II. Em resposta a pergunta do Lance!, o camisa 97 da Raposa destacou sua admiração por Neymar e por trio do Cabuloso.

– Obviamente, tenho admiração por Neymar, Messi, Suárez, Cristiano, jogadores incríveis. Jogar com eles no futebol brasileiro é muito emocionante. Ter companhias impressionantes como Matheus Pereira, um dos melhores do Brasil, Kaio Jorge, que foi artilheiro no ano passado, e Gerson, um dos melhores meias do país. Temos um time forte. Não tem como não fazer acontecer. Contamos com um grande clube e uma diretoria excelente. Temos que seguir em frente, só depende de nós – disse Lucho em sua apresentação no Cruzeiro.

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Além disso, o atacante afirmou que está 100% fisicamente e à disposição do treinador Artur Jorge.

– Estou pronto, fiz a pré-temporada na Arábia Saudita. Estou ansioso para estrear. Não falei sobre a posição em que Artur quer que eu jogue, mas onde ele quiser, posso atuar. Joguei muito tempo nas três posições do ataque. Conheço as funções e posso me adaptar. Sei que outros jogadores também brigam pela vaga – comentou Lucho Rodríguez.

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Lucho destaca responsabilidade de vestir camisa do Cruzeiro

Lucho Rodríguez ainda falou sobre a responsabilidade de vestir o uniforme celeste e ressaltou a importância de Pedrinho nas negociações.

Lucho Rodríguez sendo apresentado na Toca da Raposa II (Foto: Gabriel Loyola / Cruzeiro)

– Estou muito feliz por estar aqui. Agradeço a Pedrinho e Bruno pelos contatos. Falamos quase todos os dias para que desse certo. Estou em um clube muito grande, o maior de Minas, com uma torcida incrível. Joguei contra e senti a pressão. Agora posso jogar com eles, é um privilégio para mim – ressaltou.

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– Somos todos privilegiados por estar aqui. É uma responsabilidade grande vestir essa camisa. O grupo me acolheu e fui bem recebido. Estou muito ansioso pela estreia e quero ajudar o time no que puder. Chego por um ano, mas farei o melhor para permanecer – afirmou Lucho Rodríguez.

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