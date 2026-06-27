Cruzeiro vence Athletic pelo Mineiro Sub-20 com presença ilustre na Toca da Raposa I
A equipe celeste contou com a torcida do ex-goleiro Gomes
Com presença ilustre na Toca da Raposa I, o Cruzeiro venceu o Athletic por 3 a 2 na tarde deste sábado (27), pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-20. Os gols celestes foram marcados por Ruan Índio, André e Pietro.
Somando três pontos contra o Esquadrão de Aço, a Raposa alcançou a liderança do Grupo A, com 22 pontos. A equipe comandada por Mairon César volta a jogar contra o Bahia, na quarta-feira (1º), às 15h (de Brasília), no CT Evaristo de Macedo.
– Vitória importante para manter a primeira colocação do grupo. Fizemos um bom segundo tempo. Duas equipes diferentes durante o jogo mostram que estamos bem alinhados e a força do elenco. Agora, na próxima fase, espero que mantenhamos a consistência para buscar mais um título do Campeonato Mineiro – analisou o treinador após a partida.
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No confronto contra o Athletic, neste sábado, o Cruzeiro não pôde contar com alguns jogadores importantes do elenco. Promovidos ao elenco profissional para a intertemporada, Rhuan Gabriel, Eduardo Pape, Murilo Rhikman, Felipe Morais, Kelvin, Gustavinho e o atacante Rayan Lelis ficaram fora da partida.
Presença ilustre na Toca da Raposa I
Ídolo celeste, o ex-goleiro Gomes visitou o centro de treinamento da base e acompanhou a vitória da Raposa pelo Campeonato Mineiro Sub-20.
Ele assistiu ao jogo ao lado de membros da diretoria celeste que atuam nas categorias de base. Em suas redes sociais, o Cruzeiro destacou a presença do ídolo.
"O ídolo Gomes está na Toca da Raposa I para acompanhar os Crias", publicou o clube em sua página no Instagram.
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