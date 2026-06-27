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Cruzeiro vence Athletic pelo Mineiro Sub-20 com presença ilustre na Toca da Raposa I

A equipe celeste contou com a torcida do ex-goleiro Gomes

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
27/06/2026 19:09
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Gomes ao lado de Adilson Batista, Wesley Carvalho e dirigentes da base do Cruzeiro
Gomes ao lado de Adilson Batista, Wesley Carvalho e dirigentes da base do Cruzeiro (Foto: Divulgação Cruzeiro)

Com presença ilustre na Toca da Raposa I, o Cruzeiro venceu o Athletic por 3 a 2 na tarde deste sábado (27), pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-20. Os gols celestes foram marcados por Ruan Índio, André e Pietro.

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    • Somando três pontos contra o Esquadrão de Aço, a Raposa alcançou a liderança do Grupo A, com 22 pontos. A equipe comandada por Mairon César volta a jogar contra o Bahia, na quarta-feira (1º), às 15h (de Brasília), no CT Evaristo de Macedo.

    André comemora gol do Cruzeiro em jogo realizado na Toca da Raposa II (Foto: Divulgação Cruzeiro)
    André comemora gol do Cruzeiro em jogo realizado na Toca da Raposa II (Foto: Divulgação Cruzeiro)

    – Vitória importante para manter a primeira colocação do grupo. Fizemos um bom segundo tempo. Duas equipes diferentes durante o jogo mostram que estamos bem alinhados e a força do elenco. Agora, na próxima fase, espero que mantenhamos a consistência para buscar mais um título do Campeonato Mineiro – analisou o treinador após a partida.

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    No confronto contra o Athletic, neste sábado, o Cruzeiro não pôde contar com alguns jogadores importantes do elenco. Promovidos ao elenco profissional para a intertemporada, Rhuan Gabriel, Eduardo Pape, Murilo Rhikman, Felipe Morais, Kelvin, Gustavinho e o atacante Rayan Lelis ficaram fora da partida.

    Presença ilustre na Toca da Raposa I

    Ídolo celeste, o ex-goleiro Gomes visitou o centro de treinamento da base e acompanhou a vitória da Raposa pelo Campeonato Mineiro Sub-20.

    Ele assistiu ao jogo ao lado de membros da diretoria celeste que atuam nas categorias de base. Em suas redes sociais, o Cruzeiro destacou a presença do ídolo.

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    "O ídolo Gomes está na Toca da Raposa I para acompanhar os Crias", publicou o clube em sua página no Instagram.

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