Confira escalação do Cruzeiro contra o Mirassol e onde assistir As equipes se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão

A Raposa enfrenta, na manhã deste domingo (9), o Mirassol, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Artur Jorge terá poucos desfalques na escalação do Cruzeiro.

O meio-campista Matheus Henrique não estará disponível para o duelo por ter recebido o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Botafogo.

Para este domingo, Artur Jorge poderá contar com os reforços recém-contratados: Wesley, João Costa e Lucho Rodriguez.

Assim, a escalação do Cruzeiro será: Otavio; Fagner, Jonathan Jesus, João Marcelo, Villalba; Romero, Zé Lucas, Matheus Pereira; Arroyo, Kenji e Bruno Rodrigues.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Cruzeiro x Mirassol

O Cruzeiro enfrenta o Mirassol neste domingo (9) às 11h (horário de Brasília). As equipes se enfrentam em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo Prime Video. ➡️ Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis.

A Raposa chega embalada para o confronto após a classificação na Copa do Brasil. Na última quarta-feira (5), a equipe venceu a Chapecoense por 2 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final da competição. No Brasileirão, o time venceu fora de casa. Na 21ª rodada, comandado por Artur Jorge, derrotou o Coritiba por 1 a 0 no Couto Pereira.

continua após a publicidade

Matheus Pereira em Mirassol x Cruzeiro (Foto: Raphael Marques / Cruzeiro)

No confronto deste domingo, os mineiros não poderão contar com Matheus Henrique. O meio-campista recebeu seu terceiro cartão amarelo contra o Coxa e será desfalque diante do Mirassol.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.