João Marcelo tem marca expressiva com Artur Jorge no Cruzeiro
O zagueiro foi titular contra a Chapecoense
João Marcelo tem sido peça importante no elenco para a defesa do Cruzeiro no início do trabalho de Artur Jorge. Com o zagueiro em campo, a equipe não sofreu gols, tendo dois jogos como titular e quatro entrando no decorrer das partidas.
Nos jogos em que começou a partida, a Raposa mantém 100% de aproveitamento com duas vitórias. Capitão em diversas oportunidades na temporada e campeão mineiro em 2026, o defensor segue como uma das principais referências do sistema defensivo celeste.
Perto de completar três anos de clube, após chegar ao Cruzeiro em agosto de 2023, João Marcelo soma 84 partidas com a camisa estrelada, sendo 16 nessa temporada. Forte no jogo aéreo, o zagueiro foi fundamental na campanha que levou o Cruzeiro à final da Copa Sul-Americana de 2024 e, mesmo após enfrentar uma grave lesão no joelho que comprometeu sua sequência de jogos em 2025, voltou a assumir protagonismo e reforça sua importância na equipe neste momento.
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Atuação de João Marcelo em Cruzeiro x Chapecoense
Contra a Chapecoense, João Marcelo figurou entre os titulares e fez uma atuação sólida. Com 65 participações na partida, errou apenas dois passes, com 97% de aproveitamento em seus 60 passes, acertou quatro de seis bolas longas e ainda finalizou uma vez, de cabeça.
No setor defensivo, o zagueiro teve três contribuições: um desarme, uma interceptação e um chute bloqueado. Além disso, recuperou oito bolas. Na zona mista após o jogo, ele ressaltou a confiança dada por Artur Jorge.
– A gente sente, mas mostramos também. Muitos tiveram chance de ser titular. A equipe toda, ele dá confiança para a gente, para quando tivermos a oportunidade estarmos aptos para ajudar – disse o jogador em resposta a pergunta do Lance!.
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