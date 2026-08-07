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João Marcelo tem marca expressiva com Artur Jorge no Cruzeiro

O zagueiro foi titular contra a Chapecoense

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
07/08/2026 19:00
Atualizado há 3 minutos
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João Marcelo contra a Chapecoense
João Marcelo contra a Chapecoense (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

João Marcelo tem sido peça importante no elenco para a defesa do Cruzeiro no início do trabalho de Artur Jorge. Com o zagueiro em campo, a equipe não sofreu gols, tendo dois jogos como titular e quatro entrando no decorrer das partidas.

Nos jogos em que começou a partida, a Raposa mantém 100% de aproveitamento com duas vitórias. Capitão em diversas oportunidades na temporada e campeão mineiro em 2026, o defensor segue como uma das principais referências do sistema defensivo celeste.

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Perto de completar três anos de clube, após chegar ao Cruzeiro em agosto de 2023, João Marcelo soma 84 partidas com a camisa estrelada, sendo 16 nessa temporada. Forte no jogo aéreo, o zagueiro foi fundamental na campanha que levou o Cruzeiro à final da Copa Sul-Americana de 2024 e, mesmo após enfrentar uma grave lesão no joelho que comprometeu sua sequência de jogos em 2025, voltou a assumir protagonismo e reforça sua importância na equipe neste momento.

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Atuação de João Marcelo em Cruzeiro x Chapecoense

Contra a Chapecoense, João Marcelo figurou entre os titulares e fez uma atuação sólida. Com 65 participações na partida, errou apenas dois passes, com 97% de aproveitamento em seus 60 passes, acertou quatro de seis bolas longas e ainda finalizou uma vez, de cabeça.

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Matheus Henrique comemora ao lado de João Marcelo
Matheus Henrique comemora ao lado de João Marcelo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No setor defensivo, o zagueiro teve três contribuições: um desarme, uma interceptação e um chute bloqueado. Além disso, recuperou oito bolas. Na zona mista após o jogo, ele ressaltou a confiança dada por Artur Jorge.

– A gente sente, mas mostramos também. Muitos tiveram chance de ser titular. A equipe toda, ele dá confiança para a gente, para quando tivermos a oportunidade estarmos aptos para ajudar – disse o jogador em resposta a pergunta do Lance!.

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