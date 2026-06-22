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Clube da Série A encaminha empréstimo de Walace, do Cruzeiro

O volante estava afastado por um ato de indisciplina

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
22/06/2026 22:19
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Volante Walace, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
Volante Walace, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Afastado do grupo no Cruzeiro, Walace deverá terminar a temporada longe de Belo Horizonte. O jogador, que está treinando separadamente desde o início de abril, deverá ser emprestado ao Vitória até o fim de 2026.

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    • Segundo apuração do Lance!, a tendência de que o volante vá para o Rubro-Negro é forte. O meio-campista foi contratado em julho de 2024, mas não conseguiu se destacar no time.

    Em abril deste ano, ele se envolveu em uma polêmica com Matheus Cunha. Na época, depois de um jogo contra o São Paulo, o atleta criticou o goleiro em um grupo com outros jogadores e dirigentes.

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    Imediatamente, ele foi cortado do jogo pela Libertadores, contra o Barcelona-EQU. Posteriormente, seguiu afastado do restante do grupo. Apesar de ser querido pelo grupo e ter o desejo de ser reintegrado, Walace deverá ser emprestado.

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    A informação do empréstimo de Walace para o Vitória foi divulgada inicialmente pelo jornalista Heverton Guimarães e confirmada pela reportagem do Lance!.

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    Artur Jorge chegou a conversar com Walace

     Uma semana depois de o jogador ser afastado pelo ato de indisciplina, o técnico Artur Jorge foi questionado sobre o tema e revelou que chegou a conversar com o volante.

    – Conversei com ele no CT, passo muitas horas no CT, cruzei com ele Curioso que até agora não teve uma pergunta para valorizar a vitória do Cruzeiro. Buscamos notas, títulos, que me parece desnecessário. Falamos mais do extra jogo. Conversei com ele no CT, passo muitas horas no CT, cruzei com ele – revelou o técnico.

    Artur Jorge (Foto: Eduardo Statut/Lance!)
    Artur Jorge falou sobre Walace, do Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

    – Ele afirmou que o fato tinha acontecido, o que é público. A mim, nada mais diz respeito. Só tenho que esperar o que a diretoria decidir. Falamos de uma forma correta, olhos nos olhos. A partir daqui nenhum de nós tem nada para fazer, está entregue à direção, que irá tomar uma decisão sobre este caso – disse Artur Jorge.

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