Walace, do Cruzeiro, é cortado por indisciplina e não enfrenta o Barcelona-EQU

A dois dias da estreia do Cruzeiro na Libertadores, o volante Walace foi afastado do elenco por um ato de indisciplina. O atleta não viajou com o elenco celeste, que desembarcou em Guayaquil, no Equador, nesta segunda-feira (6).

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Segundo o clube, o atleta foi afastado por uma decisão da diretoria por 'desacatar norma de conduta' e desrespeitar um companheiro de equipe'. Com isso, ele sequer ficará no banco de reservas.

Walace (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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O Cruzeiro enfrenta o Barcelona-EQU na noite desta terça-feira (7), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental Banco Pichincha. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo D da Libertadores.

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Outros dois jogadores do Cruzeiro também não viajaram

Depois de ser baixa no último sábado, na goleada por 4 a 1 sofrida para o São Paulo, Lucas Romero também foi cortado da viagem. O volante sentiu dores na coxa no treinamento realizado no domingo, no CT Joaquim Grava e também não foi ao Equador.

Além dos dois, o atacante Bruno Rodrigues ficou em Belo Horizonte e sequer viajou para a capital paulista. Segundo o treinador Artur Jorge, a escolha foi técnica de não relacionar o atleta para esses dois jogos.

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– O motivo não pode ser um motivo de ficarem fora da lista de relacionados ou não, temos 25 jogadores e todos muito competentes para serem relacionados. Temos jogadores do Sub-20, que também treinam conosco e fazem parte dos relacionados. Estão os que acho que são os melhores – disse o comandante.

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