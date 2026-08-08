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Cruzeiro x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

As equipes se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
08/08/2026 10:45
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Cruzeiro x Mirassol
Cruzeiro x Mirassol (Foto: Arte Lance!)

O Cruzeiro enfrenta o Mirassol neste domingo (9) às 11h (horário de Brasília). As equipes se enfrentam em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo Prime Video. ➡️ Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!

Ficha do jogo

Escudo do Cruzeiro
CRU
Escudo Mirassol
MIR
22ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Domingo, 9 de agosto, às 19h (de Brasília)
Local
Mineirão; Belo horizonte-MG
Árbitro
Lucas Casagrande (PR)
Assistentes
Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ ) e Rafael Trombeta (PR)
Var
Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde assistir

A Raposa chega embalada para o confronto depois da classificação na Copa do Brasil. Na última quarta-feira (5), a equipe venceu a Chapecoense por 2 a 0 e garantiu sua vaga nas quartas de final da competição. No Brasileirão, o time vem de triunfo fora de casa. Na 21ª rodada, comandado por Artur Jorge, venceu o Coritiba por 1 a 0 no Couto Pereira.

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No confronto deste domingo, os mineiros não poderão contar com Matheus Henrique. O meio-campista recebeu seu terceiro cartão amarelo contra o Coxa e será desfalque contra o Mirassol.

Matheus Pereira em Mirassol x Cruzeiro
Matheus Pereira em Mirassol x Cruzeiro (Foto: Raphael Marques / Cruzeiro)

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Do outro lado, os paulistas tentam se recuperar do tropeço no meio da semana. A equipe foi eliminada na Copa do Brasil após empatar por 1 a 1 em casa e perder para o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre.

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No Campeonato Brasileiro, a situação é diferente. O Mirassol faz um torneio de recuperação e está na 14ª posição com 23 pontos, vindo de vitória contra o Remo. Contra o Cruzeiro, porém, o time liderado por Rafael Guanaes não poderá contar com Japa, titular emprestado pela Raposa.

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Mirassol

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x MIRASSOL
BRASILEIRÃ - 22ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 9 de agosto, às 11h (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Prime Video (streaming)

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ ) e Rafael Trombeta (PR)
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge, Felipe Morais (Kenji)

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MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Alex Muralha; Igor Formiga, J. Victor, Gabriel, Reinaldo; Shaylon, Wallisson Luiz, Neto Moura; Alesson, Edson Carioca, Bruno Santos

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