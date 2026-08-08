Cruzeiro x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 22ª rodada do Brasileirão
O Cruzeiro enfrenta o Mirassol neste domingo (9) às 11h (horário de Brasília). As equipes se enfrentam em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo Prime Video. ➡️ Clique para assistir no Prime Video com 30 dias grátis!
Ficha do jogo
A Raposa chega embalada para o confronto depois da classificação na Copa do Brasil. Na última quarta-feira (5), a equipe venceu a Chapecoense por 2 a 0 e garantiu sua vaga nas quartas de final da competição. No Brasileirão, o time vem de triunfo fora de casa. Na 21ª rodada, comandado por Artur Jorge, venceu o Coritiba por 1 a 0 no Couto Pereira.
No confronto deste domingo, os mineiros não poderão contar com Matheus Henrique. O meio-campista recebeu seu terceiro cartão amarelo contra o Coxa e será desfalque contra o Mirassol.
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Do outro lado, os paulistas tentam se recuperar do tropeço no meio da semana. A equipe foi eliminada na Copa do Brasil após empatar por 1 a 1 em casa e perder para o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre.
No Campeonato Brasileiro, a situação é diferente. O Mirassol faz um torneio de recuperação e está na 14ª posição com 23 pontos, vindo de vitória contra o Remo. Contra o Cruzeiro, porém, o time liderado por Rafael Guanaes não poderá contar com Japa, titular emprestado pela Raposa.
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Mirassol
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x MIRASSOL
BRASILEIRÃ - 22ª RODADA
📆 Data e horário: Domingo, 9 de agosto, às 11h (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Prime Video (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ ) e Rafael Trombeta (PR)
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge, Felipe Morais (Kenji)
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Alex Muralha; Igor Formiga, J. Victor, Gabriel, Reinaldo; Shaylon, Wallisson Luiz, Neto Moura; Alesson, Edson Carioca, Bruno Santos
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