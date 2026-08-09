Cruzeiro bate o Mirassol no último jogo antes de enfrentar o Flamengo pela Libertadores As equipes se enfrentaram pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro venceu o Mirassol por 3 a 1 na tarde deste domingo (9), no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da Raposa foram marcados por João Marcelo, Kaio Jorge e Wesley, enquanto Reinaldo diminuiu para os paulistas.

Com o resultado, a Raposa assume provisoriamente a quinta colocação com 33 pontos. Enquanto isso, o Mirassol está na 15ª com 23 pontos. Agora, as duas equipes focam na Libertadores. Os mineiros enfrentam o Flamengo enquanto os paulistas jogam contra a LDU.

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Primeiro tempo equilibrado no Mineirão

Mesmo fora de casa, o Mirassol começou a partida pressionando a saída de bola do Cruzeiro e atacando mais, mas sem assustar Otávio. Porém, quando a Raposa chegou aos 11 minutos, marcou. Em cruzamento de Fagner pela direita, Bruno Rodrigues desviou, e João Marcelo chutou cruzado com o pé direito para fazer 1 a 0. Após o gol, os mineiros cresceram na partida e voltaram a assustar em finalização de Jonathan Jesus.

João Marcelo chuta bola dentro da área em Cruzeiro x Mirassol ( Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A resposta paulista veio aos 21 minutos, após erro de Fagner que gerou contra-ataque. Otávio salvou com bela defesa, mas no rebote o árbitro marcou toque de mão de Romero. Reinaldo bateu forte no canto esquerdo e empatou. Com a igualdade no placar, o jogo ficou equilibrado. Na reta final da etapa inicial, o Cabuloso quase fez o segundo quando Fagner cruzou pela direita, mas Bruno Rodrigues não alcançou.

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Kaio Jorge marca e Wesley garante vitória do Cruzeiro

Sob o sol do meio-dia, as duas equipes diminuíram a intensidade na segunda etapa. Pelo lado celeste, Artur Jorge promoveu as estreias de Wesley e João Costa. Justamente com os reforços, a Raposa voltou a assustar. João Costa fez boa jogada pela direita, que terminou com finalização de Wesley, mas o camisa 20 errou o alvo.

Quando o jogo parecia se encaminhar para o empate, Fagner acertou ótimo lançamento para Kaio Jorge. O camisa 19 cortou a defesa e chutou com a perna esquerda para fazer 2 a 1. Embalado, o Cruzeiro fez o terceiro em golaço de Wesley depois de jogada pela esquerda.

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Kaio Jorge voltou a marcar pela Raposa e, desta vez, em bela jogada. O camisa 19 foi encontrado por Fagner e teve calma em meio à marcação do Mirassol para driblar a defesa e fazer 2 a 1.

Deu aula 🏅

Protagonista da partida deste domingo, o lateral-direito Fagner participou dos dois gols. No primeiro, deu o passe para a assistência de Bruno Rodrigues. Depois de falhar no lance que originou o pênalti para o Mirassol, o camisa 23 se recuperou e fez o lançamento para o gol de Kaio Jorge.

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Ficou abaixo 📉

Do outro lado, o lateral-direito Elias não teve uma de suas melhores tardes. O camisa 18 sofreu, principalmente, para ajudar na saída de bola do Mirassol e perdeu metade dos duelos que disputou na partida.

✅ Ficha técnica

CRUZEIRO 🆚 MIRASSOL

Campeonato Brasileiro - 22ª Rodada

📆 Data e horário: domingo, 9 de agosto de 2026, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

🥅 Gols: João Marcelo, 11'/1°T (1-0), Reinaldo, 23'/1°T (1-1), Kaio Jorge, 31'/2T (2-1); Wesley, 39'/2T

🟨 Cartões amarelos: Kenji e Gerson (CRU); Elias (MIR)

🟥 Cartões vermelhos: -

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CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner, João Marcelo, Fabrício Bruno, Villalba (Rojas); Lucas Romero, Zé Lucas (Lucas Silva), Matheus Pereira (Kaio Jorge); Arroyo (João Costa), Kaique Kenji (Wesley), Bruno Rodrigues

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Thomazella; Elias, João Victor, Gabriel, Reinaldo; Walisson, Denilson (Shaylon), Cazonatti; Eduardo (Edson), Fernandinho, Bruno Santos (André Luis)

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🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ ) e Rafael Trombeta (PR)

📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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