logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Cruzeiro atualiza situação médica de Sinisterra: 'Lesão importante'

O atacante vinha tendo uma boa sequência de jogos

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
27/07/2026 17:02
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Sinisterra recebe atendimento após lesão
Sinisterra recebe atendimento após lesão (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Depois de deixar o duelo do Cruzeiro contra o Botafogo muito abatido, Sinisterra passou por exames nesta segunda-feira (27) e teve constatada lesão na coxa esquerda.

Em nota, a Raposa não detalhou a situação do atleta, mas informou que o atacante teve uma lesão importante.

Por se tratar de um problema complexo, o atleta passará por novos exames para que a equipe médica do Cruzeiro defina qual tratamento será adotado.

continua após a publicidade

➡️Matheus Henrique analisa peso de ausência de Matheus Pereira em derrota do Cruzeiro

– O Cruzeiro informa que Sinisterra foi submetido a exames, nesta segunda-feira, que diagnosticaram lesão importante na coxa esquerda. Devido à complexidade do caso, o clube realizará novos exames nos próximos dias para definir o tratamento a ser adotado – informou o clube na tarde desta segunda-feira.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Cruzeiro x Botafogo

Botafogo  venceu o Cruzeiro  por 1 a 0 na tarde deste domingo (26), no Mineirão, partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. O confronto marcou o reencontro de Artur Jorge com o Glorioso e terminou com vitória alvinegra com gol de Justino.

continua após a publicidade

Com o resultado, as equipes inverteram suas posições na tabela. O Glorioso subiu para a sétima colocação, com 29 pontos, enquanto a Raposa caiu para a nona, com 27.

Marquinhos e Telles disputam bola
Marquinhos e Telles disputam bola (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Aos 39 minutos da primeira etapa, Sinisterra sentiu a coxa esquerda durante uma arrancada. Retirado de maca, o atleta ficou bastante abatido ao deixar o gramado.

continua após a publicidade

A lesão encerra uma sequência de partidas do colombiano. Ele vinha sendo utilizado por Artur Jorge nas últimas 11 partidas.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Taça da Libertadores

Libertadores

Conmebol anuncia patch especial para campeões da Libertadores

Há 1 hora
Pedro Duarte sendo anunciado pelo Cruzeiro

Cruzeiro

Cruzeiro anuncia português como novo técnico do Sub-20

Há 3 horas
Ex-esposa de Artur Jorge, Maria Marques (Foto: Reprodução/Instagram)

Fora de Campo

Ex-esposa de Artur Jorge 'curte' vitória do Botafogo no Instagram

Há 5 horas
Matheus Henrique na zona mista

Cruzeiro

Matheus Henrique analisa peso de ausência de Matheus Pereira em derrota do Cruzeiro

Há 6 horas
Matheus Henrique conduzindo bola no Mineirão

Cruzeiro

ANÁLISE: Cruzeiro sente ausência de Matheus Pereira e repete erros

Há 11 horas
Fagner dá entrevista na zona mista do Mineirão

Cruzeiro

Fagner aponta o que faltou ao Cruzeiro contra o Botafogo

Há 20 horas
Mais LANCE!
João Marcelo dá entrevista na zona mista

Jogador do Cruzeiro critica arbitragem após derrota para o Botafogo

Artur Jorge após a derrota do Cruzeiro para o Botafogo

Artur Jorge diz que Cruzeiro 'não soube ganhar' jogo contra o Botafogo

Artur Jorge no comando técnico do Cruzeiro

Torcida do Cruzeiro manda recado a Artur Jorge após derrota para o Botafogo

Justino fez o gol da vitória do Botafogo contra o Cruzeiro

Dê suas notas: Botafogo aproveita chance e bate o Cruzeiro fora de casa

Jogadores do Botafogo comemoram gol

Botafogo vence o Cruzeiro no Mineirão em reencontro com Artur Jorge

Cruzeiro e Botafogo em ação no Campeonato Brasileiro

Gol perdido em Cruzeiro x Botafogo causa revolta: 'Impressionante'

Justino e Kaio Jorge em Cruzeiro x Botafogo

Veja gol em Cruzeiro x Botafogo: Justino abre o placar

Vestiário do Cruzeiro para jogo contra o Botafogo

Novidade no time titular! Confira a escalação do Cruzeiro contra o Botafogo

Fábio Júnior no Cruzeiro (Foto: Agência Lance!)

Cruzeiro 4 x 0 Botafogo no Brasileirão 2000: show de Fábio Júnior no Mineirão

Gabriel Pec deixando jogo do Cruzeiro

Victor Gabriel pode ser suspenso até Gabriel Pec voltar a jogar; entenda

Matheus Pereira em ação durante jogo do Cruzeiro no Brasileirão

Lesionados e suspensos da 20ª rodada do Brasileirão

Zé Lucas chegando à Ilha do Retiro

Cruzeiro anuncia contratação de Zé Lucas até junho de 2031; veja detalhes

Cruzeiro x Botafogo (Foto: Arte Lance!)

Cruzeiro x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão