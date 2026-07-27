Cruzeiro atualiza situação médica de Sinisterra: 'Lesão importante' O atacante vinha tendo uma boa sequência de jogos

Depois de deixar o duelo do Cruzeiro contra o Botafogo muito abatido, Sinisterra passou por exames nesta segunda-feira (27) e teve constatada lesão na coxa esquerda.

Em nota, a Raposa não detalhou a situação do atleta, mas informou que o atacante teve uma lesão importante.

Por se tratar de um problema complexo, o atleta passará por novos exames para que a equipe médica do Cruzeiro defina qual tratamento será adotado.

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– O Cruzeiro informa que Sinisterra foi submetido a exames, nesta segunda-feira, que diagnosticaram lesão importante na coxa esquerda. Devido à complexidade do caso, o clube realizará novos exames nos próximos dias para definir o tratamento a ser adotado – informou o clube na tarde desta segunda-feira.

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Cruzeiro x Botafogo

O Botafogo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na tarde deste domingo (26), no Mineirão, partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. O confronto marcou o reencontro de Artur Jorge com o Glorioso e terminou com vitória alvinegra com gol de Justino.

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Com o resultado, as equipes inverteram suas posições na tabela. O Glorioso subiu para a sétima colocação, com 29 pontos, enquanto a Raposa caiu para a nona, com 27.

Marquinhos e Telles disputam bola (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Aos 39 minutos da primeira etapa, Sinisterra sentiu a coxa esquerda durante uma arrancada. Retirado de maca, o atleta ficou bastante abatido ao deixar o gramado.

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A lesão encerra uma sequência de partidas do colombiano. Ele vinha sendo utilizado por Artur Jorge nas últimas 11 partidas.

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