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Kaio Jorge faz balanço de arrancada do Cruzeiro: 'Estávamos sem confiança'

O atacante marcou o primeiro gol da Raposa contra o Colorado

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
23/07/2026 17:30
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Kaio Jorge no Beira-Rio
Kaio Jorge no Beira-Rio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Autor do primeiro gol da vitória do Cruzeiro por 2 a 1 contra o Internacional na quarta-feira (22), Kaio Jorge fez um balanço sobre a arrancada da equipe na temporada. Na visão do atacante, quando Artur Jorge chegou ao clube, a equipe estava sem confiança.

– O trabalho mental, na verdade. Quando ele chegou, estávamos sem confiança. O professor chegou e nos deu confiança. Tivemos que entender o estilo de jogo rápido. Estamos entendendo ainda, mas jogando bem. Hoje fizemos um bom primeiro tempo. Conseguimos implementar bem o estilo que ele gosta – comentou o atacante.

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Kaio Jorge ainda destacou que o período da intertemporada foi importante para sua recuperação física.

Jogadores do Cruzeiro comemoram gol de Kaio Jorge no Beira-Rio
Jogadores do Cruzeiro comemoram gol de Kaio Jorge no Beira-Rio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

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– Essa intertemporada ajudou todo mundo, principalmente eu. Tratei durante as férias, fiz trabalhos à parte. Mas o jogo de hoje foi muito bom para dar confiança para enfrentar o Botafogo domingo e buscar mais uma vitória – explicou o camisa 19.

Kaio Jorge quase totalmente recuperado

Depois de um primeiro semestre turbulento por conta de pubalgia, Kaio Jorge voltou em alta para a segunda metade da temporada, marcando na vitória do Cruzeiro por 2 a 1 contra o Internacional. Na zona mista, após a partida, o atacante falou sobre sua situação física e disse que está quase totalmente recuperado.

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– Me sinto melhor. Estou quase 100%, mas ainda não 100%. Falta pouco; é preciso ajustar a carga para continuar jogando bem o restante da temporada. Hoje, o campo estava pesado, a grama com um pouco de lama. Na TV parece bonito, mas lá dentro é difícil. Vamos ajustando para que tudo dê certo – disse Kaio Jorge.

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