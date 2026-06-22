Dupla da base do Cruzeiro recebe sondagens e pode ser negociada A dupla tem se destacado no Sub-20 do Cruzeiro

Destaques da base do Cruzeiro, a dupla Ruan Índio e Gustavo Zago pode deixar o clube em breve. Ambos recebem contatos do exterior e podem ser negociados pela Raposa em breve.

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Segundo apuração do Lance!, o caso de Gustavo Zago está mais encaminhado. As partes finalizam detalhes contratuais para fechar o vínculo. Até o momento, o clube, do exterior, é mantido em sigilo.

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Do outro lado, Ruan Índio tem a expectativa de ser alçado definitivamente ao elenco profissional. Os planos do Cruzeiro são de integrar o jovem no elenco profissional na próxima temporada, caso não seja negociado dentro dos valores estimados pelo clube mineiro.

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No entanto, o atacante foi procurado por clubes de Portugal e da Ucrânia na atual janela, e pode ser negociado nas próximas semanas.

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Conheça melhor a dupla do Cruzeiro

Nascido em Bauru, no interior de São Paulo, Gustavo Zago começou sua trajetória na Ferroviária. Em 2023, chegou ao Cruzeiro para integrar o time Sub-17. Com o destaque, foi alçado ao Sub-20 na temporada seguinte. Nesta temporada, soma nove partidas disputadas, com um gol marcado e uma assistência.

O centroavante Ruan Índio soma nove gols em 21 partidas e lidera a artilharia do Campeonato Mineiro Sub-20, com seis gols. Outro dado que chama atenção é seu desempenho nos clássicos contra o Atlético-MG: somando jogos pelas categorias Sub-17 e Sub-20, marcou 15 gols em 12 confrontos diante do maior rival celeste.

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Ruan Índio marcou na vitória do Sub-20 do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

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