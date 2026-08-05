Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Cruzeiro tem problemas com bolas aéreas? Confira estatísticas!

A Raposa sofreu e fez nove gols de cabeça em 2026

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
05/08/2026 06:15
Favorite o Lance! no Google
Fabricio Bruno e Romero tentam afastar perigo pelo alto
Fabricio Bruno e Romero tentam afastar perigo pelo alto (Foto: Evandro Oliveira/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Carregando conteúdo exclusivo...

Após o empate em 0 a 0 do Cruzeiro com a Chapecoense no último domingo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o zagueiro Fabrício Bruno relatou incômodo por não estar conseguindo marcar gols nesta temporada.

– Me incomoda a falta de gols em bola aérea. Isso eleva minha confiança. Entro no oitavo mês e não fiz gol. Isso diz muito sobre nossa bola parada. O técnico cobra muito essa agressividade. Me incomoda não ter feito gol ainda. Me cobro muito. Ano passado decidi jogos contra o Fluminense e o Grêmio. Estamos melhorando, antes eu nem chegava nas bolas, agora consigo encostar. O Kenji por detalhe não marcou. Estamos trabalhando para aperfeiçoar isso. Tomamos um gol de cabeça. Isso dói, ano passado foi uma arma importante, não sofríamos e éramos letais – avaliou o zagueiro.

continua após a publicidade
Fabrício Bruno na Arena Condá
Fabrício Bruno na Arena Condá (Foto: Júlia Galvão / Cruzeiro)

O que as estatísticas de bolas aéreas do Cruzeiro dizem?

Apesar da impressão de Fabrício Bruno, o Cruzeiro não tem saldo negativo no quesito. Até o momento, o clube sofreu nove gols e marcou nove de cabeça. Na última temporada, o saldo foi positivo. Em 2025, a Raposa marcou 19 gols pelo alto e sofreu 16.

Com Artur Jorge, o saldo é pior. A Raposa fez três gols de cabeça e sofreu cinco. Em média, a equipe venceu 53,3% dos duelos aéreos. Em apenas nove dos 22 jogos com o treinador português, o time venceu menos confrontos aéreos que seus adversários.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Como foram os gols feitos e sofridos?

Dos oito lances que terminaram em gols em jogadas pelo alto, grande parte teve finalizações de melhor qualidade que os cruzamentos.

Um dos gols marcados pela Raposa, feito por Kaio Jorge, teve bom cruzamento (xG 0.46) e finalização também de boa qualidade (xGot 0.48). Ressalte-se que a estatística de XGot mede a qualidade de um chute após ser realizado, avaliando se a finalização foi em direção ao gol e qual a chance real de se tornar gol dependendo do local para onde a bola vai.

Nos outros dois gols marcados pelo Cruzeiro, ambos por Matheus Pereira, as finalizações foram melhores que os cruzamentos (xG 0.16; xGot 0.83) e (xG 0.08; xGot 0.27).

continua após a publicidade

Enquanto isso, nos gols sofridos, apenas dois tiveram boas assistências. Contra a Universidad Católica, em gol marcado por Giani, veio o pior lance para os cruzeirenses, com um cruzamento normal (xG 0.05) e finalização normal (xGot 0.03). No mesmo jogo, Martínez garantiu a vitória dos chilenos em um lance com bom cruzamento e cabeceio (xG 0.53; xGot 0.27).

Contra o Botafogo, a assistência também foi pior que a finalização de Justino (xG 0.04; xGot 0.30). Pelo Brasileirão, contra a Chapecoense, João Paulo teve cabeceio melhor que o cruzamento (xG 0.10; xGot 0.47). No clássico contra o Atlético-MG, Cassierra apenas completou boa assistência (xG 0.35; xGot 0.07).

continua após a publicidade
Dados de gols de cabeça Cruzeiro
Dados de gols de cabeça em bolas aéreas do Cruzeiro (Foto: Arte Reprodução; Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições!

Tudo sobre
Sugerida para você!
Cruzeiro x Chapecoense Copa do Brasil

Futebol Nacional

Cruzeiro x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Há 11 horas
João Costa pela seleção portuguesa

Futebol Nacional

Cruzeiro encaminha contratação de atacante formado no Corinthians e no Palmeiras

Há 14 horas
Troféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)

Lance! Negócios

Classificados nas oitavas de final da Copa do Brasil faturam alta premiação

Há 15 horas
Brian Rodríguez pelo Uruguai na Copa do Mundo

Cruzeiro

Cruzeiro anuncia que não seguirá negociações por Brian Rodríguez

Há 19 horas
Lucho Acosta se lamenta durante jogo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil

Copa do Brasil

Copa do Brasil bate recorde negativo de gols na ida das oitavas de final

Há 19 horas
Arias comemora gol contra o Fortaleza em confronto da Copa do Brasil

Futebol Nacional

Quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil? Vote

Há 20 horas
Mais LANCE!
Lucho Rodríguez, novo reforço do Cruzeiro

Lucho Rodríguez desembarca em Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro e fala sobre condição física

Artur Jorge dá entrevista coletiva após Chape x Cruziero

Artur Jorge avalia parte física do elenco do Cruzeiro

Brian Rodríguez pelo América-MEX

Entenda cenário de negociação do Cruzeiro por Brian Rodríguez

Arroyo em treinamento na Toca II

Clube russo faz sondagem por Keny Arroyo, do Cruzeiro

Artur Jorge em coletiva na Arena Condá

Artur Jorge explica Villalba como lateral no Cruzeiro

Villalba na Arena Condá

Villalba celebra retorno e fala sobre futuro no Cruzeiro

Luciano Rodríguez pelo NEOM

Conheça Luciano Rodríguez, futuro reforço do Cruzeiro

Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil

Análise tática do Guffo: os destaques da ida das oitavas da Copa do Brasil

Matheus Pereira é surpreendido na sala do antidoping

Torcedores do Cruzeiro surpreendem Matheus Pereira em sala do antidoping

Matheus Pereira tenta cabeceio contra Anderson (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

ANÁLISE: Cruzeiro faz um dos jogos menos criativos com Artur Jorge

Artur Jorge dá entrevista coletiva na Arena Condá

Artur Jorge projeta reforços no Cruzeiro: 'Podem chegar dois ou três'

Fabrício Bruno na Arena Condá

Fabrício Bruno revela fala de Artur Jorge após empate do Cruzeiro

Artur Jorge na Arena Condá

Artur Jorge admite Cruzeiro abaixo do esperado contra a Chapecoense