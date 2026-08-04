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Lucho Rodríguez desembarca em Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro e fala sobre condição física

Atacante tem passagem pelo Bahia no futebol brasileiro e chega à Raposa por empréstimo do NEOM, da Arábia Saudita

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
04/08/2026 10:06
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Lucho Rodríguez, novo reforço do Cruzeiro
Lucho Rodríguez, novo reforço do Cruzeiro. (Foto: Reprodução)

Na madrugada desta terça-feira (4), o atacante Lucho Rodríguez desembarcou no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. O atleta passará por exames e deve assinar contrato de uma temporada por empréstimo. O ex-Bahia estava no NEOM, da Arábia Saudita.

– Muito contente por estar aqui. A verdade é que é um clube grande. Espero ajudar a equipe. Espero poder jogar. Tem muitos jogadores bons, olhei antes de vir. Muito contente de estar ao lado deles. Agora trabalhar junto para poder estrear – disse o jogador em conversa com a imprensa no aeroporto.

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Questionado sobre sua forma física, Lucho Rordíguez destacou que passou por uma pré-temporada recente na Arábia Saudita, mas que ainda está sem ritmo de jogo.

– Venho de uma pré-temporada na Arábia Saudita. Mas foi dura, o ritmo de jogo ainda falta muito. Nos próximos dias devo colocar em ordem – explicou o jogador.

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Como joga Lucho Rodríguez?

Apesar de chegar à Toca da Raposa para resolver o problema das pontas do Cruzeiro, Lucho Rodríguez fez a maior parte dos seus jogos como profissional na posição de centroavante. Foram 132 partidas centralizado, 44 como ponta-direita e 18 pela ponta-esquerda. Em sua chegada à belo Horizonte, ele se colocou à disposição de Artur Jorge para qualquer posição do ataque.

– Gosto de jogar em todas as posições do ataque. Onde o treinador precisar, posso jogar. Estou contente de estar aqui para ajudar – avaliou o jogador.

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Além de atuar bastante na área, o atacante joga muito na intermediária e menos em profundidade pelas pontas. Na atual temporada pelo NEOM, tem média de um gol a cada cinco partidas, 2,2 chutes por jogo e 0,9 finalizações no alvo.

Diferente de outros jogadores do ataque celeste, Lucho Rodríguez é menos participativo. Na atual edição do Campeonato Saudita, tem média de apenas 11 passes certos por partida.

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No Cruzeiro, o atleta deverá ser encaixado na ponta devido à necessidade do momento. Porém, também se sente confortável atuando como segundo atacante e centroavante, podendo oferecer mais opções para Artur Jorge, ao lado ou no lugar de Kaio Jorge.

lucho rodriguez
Lucho em atuação pelo NEOM, da Arábia Saudita. (Foto: Divulgação/Neom SC)

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