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ANÁLISE: Cruzeiro faz jogo mais agressivo da era Artur Jorge contra Chapecoense

O Cruzeiro teve números ótimos contra a Chape, mas não concluiu bem

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
06/08/2026 07:00
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William faz cruzamento
William faz cruzamento (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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O Cruzeiro conseguiu demonstrar sua superioridade na última quarta-feira (5), na vitória por 2 a 0 contra a Chapecoense. O placar e a história do jogo não refletem a dimensão do domínio da Raposa no Gigante da Pampulha. No entanto, a falta de pontaria poderia ter custado caro.

No primeiro tempo, foram 12 finalizações, cinco no gol e duas grandes chances. O gol saiu apenas aos 46 minutos, com toda a raça de Matheus Henrique. Quando o camisa 7 fez 1 a 0, o clima no Mineirão já caminhava para a apreensão pela falta de pontaria.

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No segundo tempo, o cenário se repetiu: 17 chutes, seis no gol e duas grandes oportunidades, mas o gol saiu somente aos 41 minutos, em pênalti sofrido e cobrado por Kaio Jorge. Instantes antes, Kenji errou passe e proporcionou uma ótima chance de contra-ataque para a Chape, mas Bruno Tubarão saiu com dor muscular.

O Cruzeiro criou chances para ampliar o placar, mas as circunstâncias da partida mostraram que o resultado poderia ter sido injusto. A falta de pontaria é um problema importante no elenco, que, sob o comando de Artur Jorge, acertou mais de 50% dos chutes em apenas quatro partidas.

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Arte Cruzeiro x Chapecoense
Arte Cruzeiro x Chapecoense (Foto: Reprodução)

Cruzeiro apostou em ataques pelos lados para furar bloqueio da Chapecoense

Fora de casa, a Chapecoense não escondeu que sua estratégia era consumir tempo e levar o jogo para os pênaltis ou encontrar um gol. Desde o início, o goleiro Anderson fez cera. Quando tinha a bola, a equipe comandada por Rafael Lacerda atacava com apenas quatro jogadores, mantendo seis atletas atentos aos contra-ataques.

Posicionamento da Chapecoense no primeiro tempo contra o Cruzeiro
Posicionamento da Chapecoense no primeiro tempo contra o Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Desde o começo da partida, o Cruzeiro apostou em jogadas em profundidade pelos lados para buscar cruzamentos na área. Como resultado, o time teve o maior número de cruzamentos na era Artur Jorge, com 39, sendo apenas 9 efetivados.

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Mapa de calor do Gerson contra a Chapecoense
Mapa de calor do Gerson contra a Chapecoense (Foto: Reprodução Sofascore)

Matheus Pereira fez 12 cruzamentos, acertando quatro, enquanto o lateral-direito William fez oito, com dois certos. Este foi o quarto jogo com o técnico português em que a equipe mais trocou passes e o segundo com maior posse de bola (64%). Nos dois gols, a estratégia deu resultado, pois o gol de Matheus Henrique saiu em cruzamento e Kaio Jorge avançava pela profundidade quando sofreu o pênalti.

Mapa de calor do Gerson contra a Chapecoense
Mapa de calor do Gerson contra a Chapecoense (Foto: Reprodução Sofascore)

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